https://ria.ru/20240908/kurskoe-1971385274.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении - РИА Новости, 08.09.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении
ВСУ на курском направлении потеряли за сутки до 510 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе три танка, БМП и 15 бронемашин, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T12:09
2024-09-08T12:09
2024-09-08T12:16
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/19/1948311795_0:110:3206:1913_1920x0_80_0_0_8fb659a0a3a5e49deed311354befee7f.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. ВСУ на курском направлении потеряли за сутки до 510 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе три танка, БМП и 15 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили до 510 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе три танка, боевая машина пехоты и 15 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, станция РЭБ и 13 автомобилей", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.По данным ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 11220 военнослужащих, 87 танков, 42 боевые машины пехоты, 74 бронетранспортера, 624 боевых бронированных машин, 361 автомобиль, 84 артиллерийских орудия, 24 пусковые установки реактивных систем залпового огня.
https://ria.ru/20240907/vsu-1971314537.html
россия
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/19/1948311795_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_205d5887be56fdf996ebe9e17d209070.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Курская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении
ВСУ за сутки потеряли до 510 военных на Курском направлении
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. ВСУ на курском направлении потеряли за сутки до 510 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе три танка, БМП и 15 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили до 510 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе три танка, боевая машина пехоты и 15 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, станция РЭБ и 13 автомобилей", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области
.
По данным ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 11220 военнослужащих, 87 танков, 42 боевые машины пехоты, 74 бронетранспортера, 624 боевых бронированных машин, 361 автомобиль, 84 артиллерийских орудия, 24 пусковые установки реактивных систем залпового огня.