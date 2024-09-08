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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении - РИА Новости, 08.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:09 08.09.2024 (обновлено: 12:16 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/kurskoe-1971385274.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении - РИА Новости, 08.09.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении
ВСУ на курском направлении потеряли за сутки до 510 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе три танка, БМП и 15 бронемашин, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T12:09
2024-09-08T12:16
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
курская область
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. ВСУ на курском направлении потеряли за сутки до 510 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе три танка, БМП и 15 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили до 510 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе три танка, боевая машина пехоты и 15 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, станция РЭБ и 13 автомобилей", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.По данным ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 11220 военнослужащих, 87 танков, 42 боевые машины пехоты, 74 бронетранспортера, 624 боевых бронированных машин, 361 автомобиль, 84 артиллерийских орудия, 24 пусковые установки реактивных систем залпового огня.
https://ria.ru/20240907/vsu-1971314537.html
россия
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россия, вооруженные силы украины, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Курская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении

ВСУ за сутки потеряли до 510 военных на Курском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. ВСУ на курском направлении потеряли за сутки до 510 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе три танка, БМП и 15 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили до 510 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе три танка, боевая машина пехоты и 15 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, станция РЭБ и 13 автомобилей", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
По данным ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 11220 военнослужащих, 87 танков, 42 боевые машины пехоты, 74 бронетранспортера, 624 боевых бронированных машин, 361 автомобиль, 84 артиллерийских орудия, 24 пусковые установки реактивных систем залпового огня.
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