https://ria.ru/20240908/kurskoe-1971385274.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении - РИА Новости, 08.09.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении

ВСУ на курском направлении потеряли за сутки до 510 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе три танка, БМП и 15 бронемашин, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T12:09

2024-09-08T12:09

2024-09-08T12:16

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

курская область

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. ВСУ на курском направлении потеряли за сутки до 510 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе три танка, БМП и 15 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили до 510 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе три танка, боевая машина пехоты и 15 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, станция РЭБ и 13 автомобилей", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.По данным ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 11220 военнослужащих, 87 танков, 42 боевые машины пехоты, 74 бронетранспортера, 624 боевых бронированных машин, 361 автомобиль, 84 артиллерийских орудия, 24 пусковые установки реактивных систем залпового огня.

https://ria.ru/20240907/vsu-1971314537.html

россия

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, курская область