https://ria.ru/20240908/kurskaya-1971379174.html

У ВСУ отбили желание продвигаться в Курской области, заявил Алаудинов

У ВСУ отбили желание продвигаться в Курской области, заявил Алаудинов - РИА Новости, 08.09.2024

У ВСУ отбили желание продвигаться в Курской области, заявил Алаудинов

ВС РФ отбили у ВСУ желание быстро продвигаться в Курской области, украинские войска меняют свою тактику, заявил журналистам командир спецназа "Ахмат",... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T11:33

2024-09-08T11:33

2024-09-08T11:33

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

апты алаудинов

владимир путин

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971322131_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d99c2b9934dfe4819267e953ad73caa1.jpg

КУРСК, 8 сен - РИА Новости. ВС РФ отбили у ВСУ желание быстро продвигаться в Курской области, украинские войска меняют свою тактику, заявил журналистам командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. "За счет того, что они самонадеянно себя вели, получилось так, что мы им нанесли действительно очень серьезное поражение. Первый день (когда зашел "Ахмат" в Курскую область – ред.) на одном только нашем участке мы 32 единицы техники уничтожили... Это были и танки, и бронированные машины в основном", - пояснил Алаудинов. По его словам, на данный момент такого количества техники ВСУ на данном участке уже нет. "Уже противник осознал ошибочность своего умения, что он может безнаказанно здесь кататься, и сейчас мы вынуждены все время находиться в поисках даже для того, чтобы уничтожить две, три единицы техники даже в сутки. Поэтому, конечно, противник очень сильно поменял тактику своего поведения, тактику воздействия на наши силы, средства. Ну и, естественно, я так полагаю, что за счет этого мы и сумели отбить у него желание двигаться быстрыми темпами. Он окапывется", - уточнил командир. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Как сообщило 7 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10,7 тысячи военных, 84 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240814/alaudinov-1966258434.html

https://ria.ru/20240907/spetsoperatsiya-1971334416.html

https://ria.ru/20240814/alaudinov-1966266726.html

россия

курская область

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, курская область, брянская область, апты алаудинов, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность