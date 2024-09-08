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У ВСУ отбили желание продвигаться в Курской области, заявил Алаудинов - РИА Новости, 08.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:33 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/kurskaya-1971379174.html
У ВСУ отбили желание продвигаться в Курской области, заявил Алаудинов
У ВСУ отбили желание продвигаться в Курской области, заявил Алаудинов - РИА Новости, 08.09.2024
У ВСУ отбили желание продвигаться в Курской области, заявил Алаудинов
ВС РФ отбили у ВСУ желание быстро продвигаться в Курской области, украинские войска меняют свою тактику, заявил журналистам командир спецназа "Ахмат",... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T11:33
2024-09-08T11:33
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
апты алаудинов
владимир путин
вооруженные силы украины
безопасность
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КУРСК, 8 сен - РИА Новости. ВС РФ отбили у ВСУ желание быстро продвигаться в Курской области, украинские войска меняют свою тактику, заявил журналистам командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. "За счет того, что они самонадеянно себя вели, получилось так, что мы им нанесли действительно очень серьезное поражение. Первый день (когда зашел "Ахмат" в Курскую область – ред.) на одном только нашем участке мы 32 единицы техники уничтожили... Это были и танки, и бронированные машины в основном", - пояснил Алаудинов. По его словам, на данный момент такого количества техники ВСУ на данном участке уже нет. "Уже противник осознал ошибочность своего умения, что он может безнаказанно здесь кататься, и сейчас мы вынуждены все время находиться в поисках даже для того, чтобы уничтожить две, три единицы техники даже в сутки. Поэтому, конечно, противник очень сильно поменял тактику своего поведения, тактику воздействия на наши силы, средства. Ну и, естественно, я так полагаю, что за счет этого мы и сумели отбить у него желание двигаться быстрыми темпами. Он окапывется", - уточнил командир. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Как сообщило 7 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10,7 тысячи военных, 84 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240814/alaudinov-1966258434.html
https://ria.ru/20240907/spetsoperatsiya-1971334416.html
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россия, курская область, брянская область, апты алаудинов, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Апты Алаудинов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
У ВСУ отбили желание продвигаться в Курской области, заявил Алаудинов

Алаудинов: ВС России отбили у ВСУ желание быстро продвигаться в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в Курской области
Военнослужащий в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащий в Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 8 сен - РИА Новости. ВС РФ отбили у ВСУ желание быстро продвигаться в Курской области, украинские войска меняют свою тактику, заявил журналистам командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
"За счет того, что они самонадеянно себя вели, получилось так, что мы им нанесли действительно очень серьезное поражение. Первый день (когда зашел "Ахмат" в Курскую область – ред.) на одном только нашем участке мы 32 единицы техники уничтожили... Это были и танки, и бронированные машины в основном", - пояснил Алаудинов.
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По его словам, на данный момент такого количества техники ВСУ на данном участке уже нет.
"Уже противник осознал ошибочность своего умения, что он может безнаказанно здесь кататься, и сейчас мы вынуждены все время находиться в поисках даже для того, чтобы уничтожить две, три единицы техники даже в сутки. Поэтому, конечно, противник очень сильно поменял тактику своего поведения, тактику воздействия на наши силы, средства. Ну и, естественно, я так полагаю, что за счет этого мы и сумели отбить у него желание двигаться быстрыми темпами. Он окапывется", - уточнил командир.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Как сообщило 7 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10,7 тысячи военных, 84 танка.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьАпты АлаудиновВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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