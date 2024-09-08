https://ria.ru/20240908/kinolog-1971341850.html

Кинолог рассказал, как приучить собаку к городской жизни

Кинолог рассказал, как приучить собаку к городской жизни - РИА Новости, 08.09.2024

Кинолог рассказал, как приучить собаку к городской жизни

Жизнь в городе может показаться опасной и полной неожиданностей для неподготовленной собаки, хозяину нужно социализировать питомца и адаптировать его к... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T03:01

2024-09-08T03:01

2024-09-08T03:01

общество

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

россия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Жизнь в городе может показаться опасной и полной неожиданностей для неподготовленной собаки, хозяину нужно социализировать питомца и адаптировать его к городской среде, чтобы контакт с окружающим миром был максимально комфортным как для животного, так и для других людей и питомцев, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Имея собаку, важно позаботиться не только о своем комфорте, но и о том, чтобы питомец был готов к городской жизни, потому что помимо вас и любимца есть другие люди и животные. Собака не должна прыгать на прохожих, бурно реагировать на других питомцев, ее не должны приводить в панику звуки улицы или вид толпы. Ваш питомец должен быть надежным, спокойным компаньоном, с которым комфортно находиться рядом даже тем, у кого нет животных", - сказал Голубев. Первым делом, по его словам, нужно приучить питомца спокойно реагировать на других собак. Он может по-разному относиться к ним - радостно подбегать, чтобы обнюхать и познакомиться, или, наоборот, не проявлять никакого интереса и продолжать заниматься своими делами. Но ни в коем случае нельзя допускать, чтобы питомец кидался на каждую собаку и демонстрировал агрессивное поведение, отметил кинолог. Кроме того, важно, чтобы собака знала основные команды, которые могут пригодиться во время прогулки, добавил он. Питомец должен знать свою кличку и откликаться на подзыв, прекращать нежелательное поведение по команде "Нельзя!", отдавать предмет после команды "Дай!", стоять радом с хозяином, услышав "Рядом!" и останавливаться после команды "Стой!", уточнил Голубев. Также собаку необходимо адаптировать к разным, в том числе громким, звукам на улице. Несоциализированные питомцы могут быть боязливыми и пугаться, например, гудков автомобилей, лая других животных, криков детей. "Городской питомец должен быть готов к разному шуму на улице, как минимум, звук автомобиля не должен приводить его в ужас. Конечно, любой резкий звук может напугать не только собаку, но и ее хозяина, но привычные уличные звуки не пугают адаптированного к жизни в мегаполисе питомца", - добавил президент РКФ. Помимо этого, собака должна уметь спокойно реагировать на новых людей: не прыгать на них, не пытаться напугать громким лаем и, тем более, не демонстрировать агрессивное поведение. Если человек, с которым общается хозяин, выглядит дружелюбно, не пугает собаку, не делает резких движений в сторону собаковода, не кричит, то питомец должен реагировать на него спокойно. "На улице собака может встретиться с разными ситуациями: например, мимо нее может пробежать ребенок или проехать велосипедист, пожилой человек может обронить свою трость рядом с питомцем. В подобных случаях собака может выражать естественный интерес и любопытство или показаться слегка испуганной. Но она не должна кидаться на прохожих, пытаясь догнать или начать паниковать, пытаясь спастись бегством", - рассказал кинолог о том, в каких случаях собака должна вести себя сдержанно.

https://ria.ru/20240901/kinolog-1969765543.html

https://ria.ru/20240825/kinolog-1968305373.html

https://ria.ru/20240721/kinolog-1960989135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф), россия