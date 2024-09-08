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Кинолог рассказал, как приучить собаку к городской жизни - РИА Новости, 08.09.2024
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03:01 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/kinolog-1971341850.html
Кинолог рассказал, как приучить собаку к городской жизни
Кинолог рассказал, как приучить собаку к городской жизни - РИА Новости, 08.09.2024
Кинолог рассказал, как приучить собаку к городской жизни
Жизнь в городе может показаться опасной и полной неожиданностей для неподготовленной собаки, хозяину нужно социализировать питомца и адаптировать его к... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T03:01
2024-09-08T03:01
общество
владимир голубев (кинолог)
российская кинологическая федерация (ркф)
россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Жизнь в городе может показаться опасной и полной неожиданностей для неподготовленной собаки, хозяину нужно социализировать питомца и адаптировать его к городской среде, чтобы контакт с окружающим миром был максимально комфортным как для животного, так и для других людей и питомцев, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Имея собаку, важно позаботиться не только о своем комфорте, но и о том, чтобы питомец был готов к городской жизни, потому что помимо вас и любимца есть другие люди и животные. Собака не должна прыгать на прохожих, бурно реагировать на других питомцев, ее не должны приводить в панику звуки улицы или вид толпы. Ваш питомец должен быть надежным, спокойным компаньоном, с которым комфортно находиться рядом даже тем, у кого нет животных", - сказал Голубев. Первым делом, по его словам, нужно приучить питомца спокойно реагировать на других собак. Он может по-разному относиться к ним - радостно подбегать, чтобы обнюхать и познакомиться, или, наоборот, не проявлять никакого интереса и продолжать заниматься своими делами. Но ни в коем случае нельзя допускать, чтобы питомец кидался на каждую собаку и демонстрировал агрессивное поведение, отметил кинолог. Кроме того, важно, чтобы собака знала основные команды, которые могут пригодиться во время прогулки, добавил он. Питомец должен знать свою кличку и откликаться на подзыв, прекращать нежелательное поведение по команде "Нельзя!", отдавать предмет после команды "Дай!", стоять радом с хозяином, услышав "Рядом!" и останавливаться после команды "Стой!", уточнил Голубев. Также собаку необходимо адаптировать к разным, в том числе громким, звукам на улице. Несоциализированные питомцы могут быть боязливыми и пугаться, например, гудков автомобилей, лая других животных, криков детей. "Городской питомец должен быть готов к разному шуму на улице, как минимум, звук автомобиля не должен приводить его в ужас. Конечно, любой резкий звук может напугать не только собаку, но и ее хозяина, но привычные уличные звуки не пугают адаптированного к жизни в мегаполисе питомца", - добавил президент РКФ. Помимо этого, собака должна уметь спокойно реагировать на новых людей: не прыгать на них, не пытаться напугать громким лаем и, тем более, не демонстрировать агрессивное поведение. Если человек, с которым общается хозяин, выглядит дружелюбно, не пугает собаку, не делает резких движений в сторону собаковода, не кричит, то питомец должен реагировать на него спокойно. "На улице собака может встретиться с разными ситуациями: например, мимо нее может пробежать ребенок или проехать велосипедист, пожилой человек может обронить свою трость рядом с питомцем. В подобных случаях собака может выражать естественный интерес и любопытство или показаться слегка испуганной. Но она не должна кидаться на прохожих, пытаясь догнать или начать паниковать, пытаясь спастись бегством", - рассказал кинолог о том, в каких случаях собака должна вести себя сдержанно.
https://ria.ru/20240901/kinolog-1969765543.html
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общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф), россия
Общество, Владимир Голубев (кинолог), Российская Кинологическая Федерация (РКФ), Россия
Кинолог рассказал, как приучить собаку к городской жизни

Кинолог Голубев: жизнь в городе может быть опасной для неподготовленной собаки

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЖенщина гуляет с собакой в Коломенском парке в Москве
Женщина гуляет с собакой в Коломенском парке в Москве - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Женщина гуляет с собакой в Коломенском парке в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Жизнь в городе может показаться опасной и полной неожиданностей для неподготовленной собаки, хозяину нужно социализировать питомца и адаптировать его к городской среде, чтобы контакт с окружающим миром был максимально комфортным как для животного, так и для других людей и питомцев, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
"Имея собаку, важно позаботиться не только о своем комфорте, но и о том, чтобы питомец был готов к городской жизни, потому что помимо вас и любимца есть другие люди и животные. Собака не должна прыгать на прохожих, бурно реагировать на других питомцев, ее не должны приводить в панику звуки улицы или вид толпы. Ваш питомец должен быть надежным, спокойным компаньоном, с которым комфортно находиться рядом даже тем, у кого нет животных", - сказал Голубев.
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Первым делом, по его словам, нужно приучить питомца спокойно реагировать на других собак. Он может по-разному относиться к ним - радостно подбегать, чтобы обнюхать и познакомиться, или, наоборот, не проявлять никакого интереса и продолжать заниматься своими делами. Но ни в коем случае нельзя допускать, чтобы питомец кидался на каждую собаку и демонстрировал агрессивное поведение, отметил кинолог.
Кроме того, важно, чтобы собака знала основные команды, которые могут пригодиться во время прогулки, добавил он. Питомец должен знать свою кличку и откликаться на подзыв, прекращать нежелательное поведение по команде "Нельзя!", отдавать предмет после команды "Дай!", стоять радом с хозяином, услышав "Рядом!" и останавливаться после команды "Стой!", уточнил Голубев.
Также собаку необходимо адаптировать к разным, в том числе громким, звукам на улице. Несоциализированные питомцы могут быть боязливыми и пугаться, например, гудков автомобилей, лая других животных, криков детей.
"Городской питомец должен быть готов к разному шуму на улице, как минимум, звук автомобиля не должен приводить его в ужас. Конечно, любой резкий звук может напугать не только собаку, но и ее хозяина, но привычные уличные звуки не пугают адаптированного к жизни в мегаполисе питомца", - добавил президент РКФ.
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Помимо этого, собака должна уметь спокойно реагировать на новых людей: не прыгать на них, не пытаться напугать громким лаем и, тем более, не демонстрировать агрессивное поведение. Если человек, с которым общается хозяин, выглядит дружелюбно, не пугает собаку, не делает резких движений в сторону собаковода, не кричит, то питомец должен реагировать на него спокойно.
"На улице собака может встретиться с разными ситуациями: например, мимо нее может пробежать ребенок или проехать велосипедист, пожилой человек может обронить свою трость рядом с питомцем. В подобных случаях собака может выражать естественный интерес и любопытство или показаться слегка испуганной. Но она не должна кидаться на прохожих, пытаясь догнать или начать паниковать, пытаясь спастись бегством", - рассказал кинолог о том, в каких случаях собака должна вести себя сдержанно.
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ОбществоВладимир Голубев (кинолог)Российская Кинологическая Федерация (РКФ)Россия
 
 
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