https://ria.ru/20240908/kiev-1971368724.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 08.09.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

В Киеве прогремели взрывы, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T10:24

2024-09-08T10:24

2024-09-08T11:08

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Киеве прогремели взрывы, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "Сообщают о взрывах в Киеве", — уточнили в материале. После взрывов виден столб дыма. Воздушную тревогу в столице Украины не объявляли.В ответ на обстрелы ВСУ гражданских объектов российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240908/dezertiry-1971349840.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев, украина, страна.ua