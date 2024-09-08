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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 08.09.2024
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10:24 08.09.2024 (обновлено: 11:08 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/kiev-1971368724.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 08.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
В Киеве прогремели взрывы, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T10:24
2024-09-08T11:08
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Киеве прогремели взрывы, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "Сообщают о взрывах в Киеве", — уточнили в материале. После взрывов виден столб дыма. Воздушную тревогу в столице Украины не объявляли.В ответ на обстрелы ВСУ гражданских объектов российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240908/dezertiry-1971349840.html
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в мире, киев, украина, страна.ua
В мире, Киев, Украина, Страна.ua
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

"Страна.ua": в Киеве прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Киеве прогремели взрывы, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
«
"Сообщают о взрывах в Киеве", — уточнили в материале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
"Пускай за меня сын воюет": Киев не знает, как решить проблему дезертирства
08:00
После взрывов виден столб дыма.
Воздушную тревогу в столице Украины не объявляли.
В ответ на обстрелы ВСУ гражданских объектов российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Сотрудник полиции Украины исследует обломки - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтаве
Вчера, 22:36
 
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