https://ria.ru/20240908/kiev-1971368724.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 08.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
В Киеве прогремели взрывы, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T10:24
2024-09-08T10:24
2024-09-08T11:08
в мире
киев
украина
страна.ua
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969143782_177:199:1280:820_1920x0_80_0_0_1a9c6bbe575a543d44ae16ee72c8ff93.jpg
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Киеве прогремели взрывы, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "Сообщают о взрывах в Киеве", — уточнили в материале. После взрывов виден столб дыма. Воздушную тревогу в столице Украины не объявляли.В ответ на обстрелы ВСУ гражданских объектов российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240908/dezertiry-1971349840.html
https://ria.ru/20240907/vzryv-1971334074.html
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969143782_184:16:1280:838_1920x0_80_0_0_08447f670e16f7f920cfaff5984e1a35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, страна.ua
В мире, Киев, Украина, Страна.ua
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
"Страна.ua": в Киеве прогремели взрывы