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На выборах в Москве отразили 266 хакерских атак - РИА Новости, 08.09.2024
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15:47 08.09.2024 (обновлено: 15:51 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/kiberataki-1971426781.html
На выборах в Москве отразили 266 хакерских атак
На выборах в Москве отразили 266 хакерских атак - РИА Новости, 08.09.2024
На выборах в Москве отразили 266 хакерских атак
В ходе выборов депутатов в Москве отражено 266 кибератак, ни одна не повлияла на ход голосования, сообщил заместитель руководителя Общественного штаба по... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T15:47
2024-09-08T15:51
москва
выборы в россии — 2024
политика
александр асафов
московская городская дума
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В ходе выборов депутатов в Москве отражено 266 кибератак, ни одна не повлияла на ход голосования, сообщил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Александр Асафов."По поводу атак - 266 атак на данный момент отбито, ни одна из них никак не повлияла на ход голосования", - сказал Асафов на брифинге.Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября
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москва, выборы в россии — 2024, политика, александр асафов, московская городская дума
Москва, Выборы в России — 2024, Политика, Александр Асафов, Московская городская дума
На выборах в Москве отразили 266 хакерских атак

Общественный штаб: DDoS-атаки не оказали влияния на ход голосования в Москве

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЖенщина у входа на избирательный участок в школе No1236 им. С.В. Милашенкова в Москве
Женщина у входа на избирательный участок в школе No1236 им. С.В. Милашенкова в Москве - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Женщина у входа на избирательный участок в школе No1236 им. С.В. Милашенкова в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В ходе выборов депутатов в Москве отражено 266 кибератак, ни одна не повлияла на ход голосования, сообщил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Александр Асафов.
«
"По поводу атак - 266 атак на данный момент отбито, ни одна из них никак не повлияла на ход голосования", - сказал Асафов на брифинге.
Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
Вчера, 13:37
 
МоскваВыборы в России — 2024ПолитикаАлександр АсафовМосковская городская дума
 
 
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