https://ria.ru/20240908/kiberataki-1971426781.html

На выборах в Москве отразили 266 хакерских атак

На выборах в Москве отразили 266 хакерских атак - РИА Новости, 08.09.2024

На выборах в Москве отразили 266 хакерских атак

В ходе выборов депутатов в Москве отражено 266 кибератак, ни одна не повлияла на ход голосования, сообщил заместитель руководителя Общественного штаба по... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T15:47

2024-09-08T15:47

2024-09-08T15:51

москва

выборы в россии — 2024

политика

александр асафов

московская городская дума

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В ходе выборов депутатов в Москве отражено 266 кибератак, ни одна не повлияла на ход голосования, сообщил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Александр Асафов."По поводу атак - 266 атак на данный момент отбито, ни одна из них никак не повлияла на ход голосования", - сказал Асафов на брифинге.Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, выборы в россии — 2024, политика, александр асафов, московская городская дума