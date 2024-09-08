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На выборах в Москве отразили 266 хакерских атак
На выборах в Москве отразили 266 хакерских атак - РИА Новости, 08.09.2024
На выборах в Москве отразили 266 хакерских атак
В ходе выборов депутатов в Москве отражено 266 кибератак, ни одна не повлияла на ход голосования, сообщил заместитель руководителя Общественного штаба по... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T15:47
2024-09-08T15:47
2024-09-08T15:51
москва
выборы в россии — 2024
политика
александр асафов
московская городская дума
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В ходе выборов депутатов в Москве отражено 266 кибератак, ни одна не повлияла на ход голосования, сообщил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Александр Асафов."По поводу атак - 266 атак на данный момент отбито, ни одна из них никак не повлияла на ход голосования", - сказал Асафов на брифинге.Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, выборы в россии — 2024, политика, александр асафов, московская городская дума
Москва, Выборы в России — 2024, Политика, Александр Асафов, Московская городская дума
На выборах в Москве отразили 266 хакерских атак
Общественный штаб: DDoS-атаки не оказали влияния на ход голосования в Москве