https://ria.ru/20240908/kharkov-1971442873.html
СМИ сообщили о взрыве в Харькове
СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 08.09.2024
СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Взрыв прогремел в Харькове на востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T17:52
2024-09-08T17:52
2024-09-08T17:52
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове на востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "Сообщают о взрыве в Харькове", - говорится в сообщении издания. С 17.13 (совпадает с мск) в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240908/vzryvy-1971407242.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, харьков, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьков, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
СМИ сообщили о взрыве в Харькове
"Страна.ua": в Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги