https://ria.ru/20240908/kharkov-1971442873.html

СМИ сообщили о взрыве в Харькове

СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 08.09.2024

СМИ сообщили о взрыве в Харькове

Взрыв прогремел в Харькове на востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T17:52

2024-09-08T17:52

2024-09-08T17:52

специальная военная операция на украине

в мире

россия

харьков

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове на востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "Сообщают о взрыве в Харькове", - говорится в сообщении издания. С 17.13 (совпадает с мск) в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240908/vzryvy-1971407242.html

https://ria.ru/20240908/sholts-1971437555.html

россия

харьков

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, харьков, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины