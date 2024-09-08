https://ria.ru/20240908/khamas-1971358779.html

СМИ: представитель ХАМАС погиб при ударе Израиля

СМИ: представитель ХАМАС погиб при ударе Израиля - РИА Новости, 08.09.2024

СМИ: представитель ХАМАС погиб при ударе Израиля

Высокопоставленный представитель палестинского движения ХАМАС погиб в результате авиаудара по его дому в секторе Газа, сообщает газета Times of Israel. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T09:07

2024-09-08T09:07

2024-09-08T09:07

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Высокопоставленный представитель палестинского движения ХАМАС погиб в результате авиаудара по его дому в секторе Газа, сообщает газета Times of Israel. "Связанные с ХАМАС СМИ в Газе передают, что в результате израильского авиаудара погиб заместитель начальника службы внутренней безопасности на севере Газы", - говорится в материале издания. По данным газеты, речь идет о полковнике Мохаммеде Мурси - он и трое его родственников были убиты при ударе по дому в городе Джебалия. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 40 тысяч человек, пострадали свыше 94 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240908/ssha-1971339547.html

https://ria.ru/20240907/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240906/zalozhniki-1971182728.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году