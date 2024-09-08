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СМИ: представитель ХАМАС погиб при ударе Израиля - РИА Новости, 08.09.2024
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09:07 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/khamas-1971358779.html
СМИ: представитель ХАМАС погиб при ударе Израиля
СМИ: представитель ХАМАС погиб при ударе Израиля - РИА Новости, 08.09.2024
СМИ: представитель ХАМАС погиб при ударе Израиля
Высокопоставленный представитель палестинского движения ХАМАС погиб в результате авиаудара по его дому в секторе Газа, сообщает газета Times of Israel. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T09:07
2024-09-08T09:07
в мире
израиль
рафах (провинция)
россия
хамас
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Высокопоставленный представитель палестинского движения ХАМАС погиб в результате авиаудара по его дому в секторе Газа, сообщает газета Times of Israel. "Связанные с ХАМАС СМИ в Газе передают, что в результате израильского авиаудара погиб заместитель начальника службы внутренней безопасности на севере Газы", - говорится в материале издания. По данным газеты, речь идет о полковнике Мохаммеде Мурси - он и трое его родственников были убиты при ударе по дому в городе Джебалия. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 40 тысяч человек, пострадали свыше 94 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240908/ssha-1971339547.html
https://ria.ru/20240907/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: представитель ХАМАС погиб при ударе Израиля

Times of Israel: высокопоставленный представитель ХАМАС погиб при ударе Израиля

© AP Photo / Leo CorreaЗапуск ракет в сторону Израиля из сектора Газа
Запуск ракет в сторону Израиля из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© AP Photo / Leo Correa
Запуск ракет в сторону Израиля из сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Высокопоставленный представитель палестинского движения ХАМАС погиб в результате авиаудара по его дому в секторе Газа, сообщает газета Times of Israel.
"Связанные с ХАМАС СМИ в Газе передают, что в результате израильского авиаудара погиб заместитель начальника службы внутренней безопасности на севере Газы", - говорится в материале издания.
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По данным газеты, речь идет о полковнике Мохаммеде Мурси - он и трое его родственников были убиты при ударе по дому в городе Джебалия.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
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МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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