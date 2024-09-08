https://ria.ru/20240908/kalimatov-1971430932.html

Калиматов назвал важнейшие для Ингушетии вопросы

Калиматов назвал важнейшие для Ингушетии вопросы - РИА Новости, 08.09.2024

Калиматов назвал важнейшие для Ингушетии вопросы

Избранный в воскресенье на второй срок главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматов намерен сосредоточиться на решении важнейших для республики вопросов водоснабжения, РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T16:11

2024-09-08T16:11

2024-09-08T16:36

происшествия

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НАЛЬЧИК, 8 сен – РИА Новости. Избранный в воскресенье на второй срок главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматов намерен сосредоточиться на решении важнейших для республики вопросов водоснабжения, экологии и образования.Согласно республиканскому законодательству, главу Ингушетии выбирают депутаты парламента путем тайного голосования из числа кандидатур, внесенных президентом страны. Депутаты народного собрания республики в воскресенье избрали Калиматова главой региона на второй срок."Первое, что я считаю, нужно сделать - у нас водовод, чтобы дошел до Карабулака, потом до Малгобека... Мы более 40 скважин сделали, но вот этот водовод, там 40 кубометров идёт вода. Мы можем подать 100, в силу того, что сделали вот эти скважины. Но мы поднимаем, а она (система – ред.) не выносит, она слабая, её разрывает... Это очень важный вопрос, можно сказать, вчерашнего дня, мы им занимаемся. И я думаю, в ближайшее время встреча будет у меня с руководством страны, с правительством, мы начнем интенсивно работать, чтобы этот вопрос решить", - сказал Калиматов журналистам.Ещё одной проблемой, требующей скорейшего решения, глава Ингушетии назвал состояние экологии в регионе."Мы должны капитально заняться нашей экологией… Я открыто говорю, не приостановим вырубку, у нас реки останутся без воды, это очень серьезно… У нас очень критическая ситуация в экологии, это я говорю, надо заняться этим", - отметил он.Говоря о развитии образования, руководитель республики напомнил, что за последние пять лет в Ингушетии построено и реконструировано около 40 школ и 50 детских садов, и это дало региону более 7 тысяч рабочих мест."Еще будем достраивать (образовательные учреждения – ред.), у нас какая-то часть осталась небольшая, наверное, процентов 20 двухсменка, и мы её должны убрать", - добавил Калиматов.

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https://ria.ru/20240704/selkhozproduktsiya-1957412705.html

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, тольятти, самарская область, автоваз, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)