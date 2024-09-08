https://ria.ru/20240908/kalimatov-1971403369.html

Калиматов вступил в должность главы Ингушетии

Калиматов вступил в должность главы Ингушетии - РИА Новости, 08.09.2024

Калиматов вступил в должность главы Ингушетии

Избранный в воскресенье на заседании народного собрания главой Ингушетии на второй срок Махмуд-Али Калиматов принес присягу народу республики и вступил в... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T13:45

2024-09-08T13:45

2024-09-08T13:49

политика

махмуд-али калиматов

республика ингушетия

выборы в россии — 2024

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НАЛЬЧИК, 8 сен - РИА Новости. Избранный в воскресенье на заседании народного собрания главой Ингушетии на второй срок Махмуд-Али Калиматов принес присягу народу республики и вступил в должность руководителя региона, передает корреспондент РИА Новости.Согласно республиканскому законодательству, главу Ингушетии выбирают депутаты парламента путем тайного голосования из числа кандидатур, внесенных президентом страны.Депутаты народного собрания республики в воскресенье избрали главой республики Калиматова. "Вступая в должность главы Республики Ингушетия, обязуюсь соблюдать конституцию Республики Ингушетия, добросовестно исполнять возложенные на меня народом Ингушетии обязанности, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, охранять безопасность и территориальную целостность республики Ингушетия", - сказал Калиматов, принося присягу.В ходе церемонии ему передали штандарт главы Республики Ингушетия.Президент России Владимир Путин 15 августа внес на рассмотрение народного собрания Ингушетии три кандидатуры для избрания на должность главы республики. Среди них был депутат народного собрания региона, руководитель отдела в Главном бюро медико-социальной экспертизы Алихан Арапханов, председатель комитета по госстроительству и законодательству народного собрания Ислам Гадиев и действующий глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

https://ria.ru/20240908/demeshin-1971402283.html

https://ria.ru/20240908/moskalkova-1971403201.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, махмуд-али калиматов, республика ингушетия, выборы в россии — 2024