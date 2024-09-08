Рейтинг@Mail.ru
Калиматов вступил в должность главы Ингушетии - РИА Новости, 08.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:45 08.09.2024 (обновлено: 13:49 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/kalimatov-1971403369.html
Калиматов вступил в должность главы Ингушетии
Калиматов вступил в должность главы Ингушетии - РИА Новости, 08.09.2024
Калиматов вступил в должность главы Ингушетии
Избранный в воскресенье на заседании народного собрания главой Ингушетии на второй срок Махмуд-Али Калиматов принес присягу народу республики и вступил в... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T13:45
2024-09-08T13:49
политика
махмуд-али калиматов
республика ингушетия
выборы в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951160829_0:220:3002:1909_1920x0_80_0_0_f30aded712a654e1bd0521a9032d5085.jpg
НАЛЬЧИК, 8 сен - РИА Новости. Избранный в воскресенье на заседании народного собрания главой Ингушетии на второй срок Махмуд-Али Калиматов принес присягу народу республики и вступил в должность руководителя региона, передает корреспондент РИА Новости.Согласно республиканскому законодательству, главу Ингушетии выбирают депутаты парламента путем тайного голосования из числа кандидатур, внесенных президентом страны.Депутаты народного собрания республики в воскресенье избрали главой республики Калиматова. "Вступая в должность главы Республики Ингушетия, обязуюсь соблюдать конституцию Республики Ингушетия, добросовестно исполнять возложенные на меня народом Ингушетии обязанности, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, охранять безопасность и территориальную целостность республики Ингушетия", - сказал Калиматов, принося присягу.В ходе церемонии ему передали штандарт главы Республики Ингушетия.Президент России Владимир Путин 15 августа внес на рассмотрение народного собрания Ингушетии три кандидатуры для избрания на должность главы республики. Среди них был депутат народного собрания региона, руководитель отдела в Главном бюро медико-социальной экспертизы Алихан Арапханов, председатель комитета по госстроительству и законодательству народного собрания Ислам Гадиев и действующий глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
https://ria.ru/20240908/demeshin-1971402283.html
https://ria.ru/20240908/moskalkova-1971403201.html
республика ингушетия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951160829_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_0a7d3da68e1fab276d6de31bb5181d58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, махмуд-али калиматов, республика ингушетия, выборы в россии — 2024
Политика, Махмуд-Али Калиматов, Республика Ингушетия, Выборы в России — 2024
Калиматов вступил в должность главы Ингушетии

Калиматов вступил в должность главы Ингушетии на второй срок

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГлава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов
Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 8 сен - РИА Новости. Избранный в воскресенье на заседании народного собрания главой Ингушетии на второй срок Махмуд-Али Калиматов принес присягу народу республики и вступил в должность руководителя региона, передает корреспондент РИА Новости.
Согласно республиканскому законодательству, главу Ингушетии выбирают депутаты парламента путем тайного голосования из числа кандидатур, внесенных президентом страны.
Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Демешин лидирует на выборах главы Хабаровского края
Вчера, 13:39
Депутаты народного собрания республики в воскресенье избрали главой республики Калиматова. "Вступая в должность главы Республики Ингушетия, обязуюсь соблюдать конституцию Республики Ингушетия, добросовестно исполнять возложенные на меня народом Ингушетии обязанности, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, охранять безопасность и территориальную целостность республики Ингушетия", - сказал Калиматов, принося присягу.
В ходе церемонии ему передали штандарт главы Республики Ингушетия.
Президент России Владимир Путин 15 августа внес на рассмотрение народного собрания Ингушетии три кандидатуры для избрания на должность главы республики. Среди них был депутат народного собрания региона, руководитель отдела в Главном бюро медико-социальной экспертизы Алихан Арапханов, председатель комитета по госстроительству и законодательству народного собрания Ислам Гадиев и действующий глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Жители приграничья активно участвуют в выборах, заявила Москалькова
Вчера, 13:43
 
ПолитикаМахмуд-Али КалиматовРеспублика ИнгушетияВыборы в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала