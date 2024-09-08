Калиматов вступил в должность главы Ингушетии
Калиматов вступил в должность главы Ингушетии на второй срок
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГлава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов
Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 8 сен - РИА Новости. Избранный в воскресенье на заседании народного собрания главой Ингушетии на второй срок Махмуд-Али Калиматов принес присягу народу республики и вступил в должность руководителя региона, передает корреспондент РИА Новости.
Согласно республиканскому законодательству, главу Ингушетии выбирают депутаты парламента путем тайного голосования из числа кандидатур, внесенных президентом страны.
Депутаты народного собрания республики в воскресенье избрали главой республики Калиматова. "Вступая в должность главы Республики Ингушетия, обязуюсь соблюдать конституцию Республики Ингушетия, добросовестно исполнять возложенные на меня народом Ингушетии обязанности, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, охранять безопасность и территориальную целостность республики Ингушетия", - сказал Калиматов, принося присягу.
В ходе церемонии ему передали штандарт главы Республики Ингушетия.
Президент России Владимир Путин 15 августа внес на рассмотрение народного собрания Ингушетии три кандидатуры для избрания на должность главы республики. Среди них был депутат народного собрания региона, руководитель отдела в Главном бюро медико-социальной экспертизы Алихан Арапханов, председатель комитета по госстроительству и законодательству народного собрания Ислам Гадиев и действующий глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.