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Калиматова избрали главой Ингушетии - РИА Новости, 08.09.2024
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12:07 08.09.2024 (обновлено: 12:23 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/kalimatov-1971384833.html
Калиматова избрали главой Ингушетии
Калиматова избрали главой Ингушетии - РИА Новости, 08.09.2024
Калиматова избрали главой Ингушетии
Депутаты народного собрания Ингушетии в воскресенье избрали главой региона Махмуда-Али Калиматова на второй срок, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T12:07
2024-09-08T12:23
политика
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
выборы в россии — 2024
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НАЛЬЧИК, 8 сен – РИА Новости. Депутаты народного собрания Ингушетии в воскресенье избрали главой региона Махмуда-Али Калиматова на второй срок, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя республики.Согласно республиканскому законодательству, главу Ингушетии выбирают депутаты парламента путем тайного голосования из числа кандидатур, внесенных президентом страны."По итогам голосования депутатов главой Республики Ингушетия избран Махмуд-Али Калиматов", - сказал собеседник агентства.За кандидатуру Калиматова было отдано 25 голосов депутатов, за Гадиева - 3, за Арапханова - 2 голоса.Путин 15 августа внес на рассмотрение народного собрания Ингушетии три кандидатуры для избрания на должность главы республики. Среди них депутат народного собрания региона, руководитель отдела в Главном бюро медико-социальной экспертизы Алихан Арапханов, председатель комитета по госстроительству и законодательству народного собрания Ислам Гадиев и действующий глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
https://ria.ru/20240908/kemerovo-1971374097.html
https://ria.ru/20240907/moskva-1971331390.html
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политика, республика ингушетия, махмуд-али калиматов, выборы в россии — 2024
Политика, Республика Ингушетия, Махмуд-Али Калиматов, Выборы в России — 2024
Калиматова избрали главой Ингушетии

Калиматова избрали главой Ингушетии на второй срок

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМахмуд-Али Калиматов
Махмуд-Али Калиматов - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Махмуд-Али Калиматов. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 8 сен – РИА Новости. Депутаты народного собрания Ингушетии в воскресенье избрали главой региона Махмуда-Али Калиматова на второй срок, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя республики.
Согласно республиканскому законодательству, главу Ингушетии выбирают депутаты парламента путем тайного голосования из числа кандидатур, внесенных президентом страны.
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"По итогам голосования депутатов главой Республики Ингушетия избран Махмуд-Али Калиматов", - сказал собеседник агентства.
За кандидатуру Калиматова было отдано 25 голосов депутатов, за Гадиева - 3, за Арапханова - 2 голоса.
Путин 15 августа внес на рассмотрение народного собрания Ингушетии три кандидатуры для избрания на должность главы республики. Среди них депутат народного собрания региона, руководитель отдела в Главном бюро медико-социальной экспертизы Алихан Арапханов, председатель комитета по госстроительству и законодательству народного собрания Ислам Гадиев и действующий глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
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