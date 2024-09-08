https://ria.ru/20240908/kalimatov-1971384833.html
Калиматова избрали главой Ингушетии
Калиматова избрали главой Ингушетии - РИА Новости, 08.09.2024
Калиматова избрали главой Ингушетии
Депутаты народного собрания Ингушетии в воскресенье избрали главой региона Махмуда-Али Калиматова на второй срок, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T12:07
2024-09-08T12:07
2024-09-08T12:23
политика
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
выборы в россии — 2024
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НАЛЬЧИК, 8 сен – РИА Новости. Депутаты народного собрания Ингушетии в воскресенье избрали главой региона Махмуда-Али Калиматова на второй срок, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя республики.Согласно республиканскому законодательству, главу Ингушетии выбирают депутаты парламента путем тайного голосования из числа кандидатур, внесенных президентом страны."По итогам голосования депутатов главой Республики Ингушетия избран Махмуд-Али Калиматов", - сказал собеседник агентства.За кандидатуру Калиматова было отдано 25 голосов депутатов, за Гадиева - 3, за Арапханова - 2 голоса.Путин 15 августа внес на рассмотрение народного собрания Ингушетии три кандидатуры для избрания на должность главы республики. Среди них депутат народного собрания региона, руководитель отдела в Главном бюро медико-социальной экспертизы Алихан Арапханов, председатель комитета по госстроительству и законодательству народного собрания Ислам Гадиев и действующий глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
https://ria.ru/20240908/kemerovo-1971374097.html
https://ria.ru/20240907/moskva-1971331390.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, республика ингушетия, махмуд-али калиматов, выборы в россии — 2024
Политика, Республика Ингушетия, Махмуд-Али Калиматов, Выборы в России — 2024
Калиматова избрали главой Ингушетии
Калиматова избрали главой Ингушетии на второй срок
НАЛЬЧИК, 8 сен – РИА Новости. Депутаты народного собрания Ингушетии в воскресенье избрали главой региона Махмуда-Али Калиматова на второй срок, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя республики.
Согласно республиканскому законодательству, главу Ингушетии выбирают депутаты парламента путем тайного голосования из числа кандидатур, внесенных президентом страны.
"По итогам голосования депутатов главой Республики Ингушетия
избран Махмуд-Али Калиматов
", - сказал собеседник агентства.
За кандидатуру Калиматова было отдано 25 голосов депутатов, за Гадиева - 3, за Арапханова - 2 голоса.
Путин 15 августа внес на рассмотрение народного собрания Ингушетии три кандидатуры для избрания на должность главы республики. Среди них депутат народного собрания региона, руководитель отдела в Главном бюро медико-социальной экспертизы Алихан Арапханов, председатель комитета по госстроительству и законодательству народного собрания Ислам Гадиев и действующий глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.