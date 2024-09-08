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Явка на выборах главы Башкирии превысила 69 процентов - РИА Новости, 08.09.2024
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19:28 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/javka-1971456993.html
Явка на выборах главы Башкирии превысила 69 процентов
Явка на выборах главы Башкирии превысила 69 процентов - РИА Новости, 08.09.2024
Явка на выборах главы Башкирии превысила 69 процентов
Явка избирателей на выборах главы Башкирии составила 69,18%, сообщает избирком региона. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T19:28
2024-09-08T19:28
политика
выборы в россии — 2024
республика башкортостан
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УФА, 8 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах главы Башкирии составила 69,18%, сообщает избирком региона. "На 18.00 (16.00 мск) проголосовали 2 059 265 избирателей, что составляет 69,18% от числа избирателей, включенных в списки избирателей", - сообщает избирком Башкирии. В Башкирии 6, 7 и 8 сентября прошли выборы главы республики, дополнительные выборы депутата госсобрания-курултая региона в Уфимском одномандатном округе и выборы депутатов представительных органов местного самоуправления в нескольких районах республики.
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политика, выборы в россии — 2024, республика башкортостан
Политика, Выборы в России — 2024, Республика Башкортостан
Явка на выборах главы Башкирии превысила 69 процентов

Явка избирателей на выборах главы Башкирии к 18:00 составила 69,18 процента

© Фото : Избирком Республики Башкортостан/TelegramГолосование на выборах главы республики Башкирия
Голосование на выборах главы республики Башкирия - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© Фото : Избирком Республики Башкортостан/Telegram
Голосование на выборах главы республики Башкирия. Архивное фото
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УФА, 8 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах главы Башкирии составила 69,18%, сообщает избирком региона.
«
"На 18.00 (16.00 мск) проголосовали 2 059 265 избирателей, что составляет 69,18% от числа избирателей, включенных в списки избирателей", - сообщает избирком Башкирии.
В Башкирии 6, 7 и 8 сентября прошли выборы главы республики, дополнительные выборы депутата госсобрания-курултая региона в Уфимском одномандатном округе и выборы депутатов представительных органов местного самоуправления в нескольких районах республики.
Открытие информационного центра с на период проведения выборов - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Единый день голосования в России
Вчера, 00:10
 
ПолитикаВыборы в России — 2024Республика Башкортостан
 
 
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