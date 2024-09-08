https://ria.ru/20240908/javka-1971456993.html
Явка на выборах главы Башкирии превысила 69 процентов
Явка на выборах главы Башкирии превысила 69 процентов - РИА Новости, 08.09.2024
Явка на выборах главы Башкирии превысила 69 процентов
Явка избирателей на выборах главы Башкирии составила 69,18%, сообщает избирком региона. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T19:28
2024-09-08T19:28
2024-09-08T19:28
политика
выборы в россии — 2024
республика башкортостан
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УФА, 8 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах главы Башкирии составила 69,18%, сообщает избирком региона. "На 18.00 (16.00 мск) проголосовали 2 059 265 избирателей, что составляет 69,18% от числа избирателей, включенных в списки избирателей", - сообщает избирком Башкирии. В Башкирии 6, 7 и 8 сентября прошли выборы главы республики, дополнительные выборы депутата госсобрания-курултая региона в Уфимском одномандатном округе и выборы депутатов представительных органов местного самоуправления в нескольких районах республики.
https://ria.ru/20240908/golosovanie-1971124974.html
республика башкортостан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, выборы в россии — 2024, республика башкортостан
Политика, Выборы в России — 2024, Республика Башкортостан
Явка на выборах главы Башкирии превысила 69 процентов
Явка избирателей на выборах главы Башкирии к 18:00 составила 69,18 процента