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Явка на выборах госсобрания Марий Эл превысила 34,5% - РИА Новости, 08.09.2024
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Явка на выборах госсобрания Марий Эл превысила 34,5%
Явка на выборах госсобрания Марий Эл превысила 34,5% - РИА Новости, 08.09.2024
Явка на выборах госсобрания Марий Эл превысила 34,5%
Явка избирателей на выборах госсобрания Марий Эл восьмого созыва по данным на 15 часов на третий день голосования превысила 34,5%, сообщает избирком региона. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T16:07
2024-09-08T16:07
политика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах госсобрания Марий Эл восьмого созыва по данным на 15 часов на третий день голосования превысила 34,5%, сообщает избирком региона. "К 15.00 заключительного дня голосования в выборах приняли участие 181 255 избирателей. На 15:00 явка в республике составила 34,57%", - говорится в сообщении. Отмечается, что в дистанционном электронном голосовании приняли участие 50 073 избирателей, что составляет 93,64% от поданных заявок на участие в ДЭГ. Явка на выборах госсобрания Марий Эл седьмого созыва в сентябре 2019 году, когда голосование проходило один день, составила 35,03%. По данным облизбиркома, численность избирателей в Марий Эл на 1 июля 2024 года составляет 524 579 человек. Выборы в госсобрание Марий Эл восьмого созыва проходят по смешанной избирательной системе. На выборах 6, 7, 8 сентября 2024 года, наряду с традиционными формами голосования, в республике Марий Эл впервые применяется дистанционное электронное голосование. На участие в ДЭГ в Марий Эл подано 53 497 заявлений.
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политика, выборы в россии — 2024
Политика, Выборы в России — 2024
Явка на выборах госсобрания Марий Эл превысила 34,5%

Явка на выборах в Марий Эл к 15:00 в третий день голосования составила 34,5%

© Фото : Избирательная комиссия Республики Марий Эл/ВКонтактеГолосование на выборах госсобрания Марий Эл
Голосование на выборах госсобрания Марий Эл - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© Фото : Избирательная комиссия Республики Марий Эл/ВКонтакте
Голосование на выборах госсобрания Марий Эл
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах госсобрания Марий Эл восьмого созыва по данным на 15 часов на третий день голосования превысила 34,5%, сообщает избирком региона.
«
"К 15.00 заключительного дня голосования в выборах приняли участие 181 255 избирателей. На 15:00 явка в республике составила 34,57%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в дистанционном электронном голосовании приняли участие 50 073 избирателей, что составляет 93,64% от поданных заявок на участие в ДЭГ.
Явка на выборах госсобрания Марий Эл седьмого созыва в сентябре 2019 году, когда голосование проходило один день, составила 35,03%.
По данным облизбиркома, численность избирателей в Марий Эл на 1 июля 2024 года составляет 524 579 человек.
Выборы в госсобрание Марий Эл восьмого созыва проходят по смешанной избирательной системе. На выборах 6, 7, 8 сентября 2024 года, наряду с традиционными формами голосования, в республике Марий Эл впервые применяется дистанционное электронное голосование. На участие в ДЭГ в Марий Эл подано 53 497 заявлений.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
Вчера, 13:37
 
ПолитикаВыборы в России — 2024
 
 
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