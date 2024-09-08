https://ria.ru/20240908/izrail-1971400765.html
Израиль закрыл все погранпереходы на границе с Иорданией после теракта
Израиль закрыл все погранпереходы на границе с Иорданией после теракта - РИА Новости, 08.09.2024
Израиль закрыл все погранпереходы на границе с Иорданией после теракта
Управление аэропортов Израиля распорядилось закрыть все пограничные переходы с Иорданией после воскресного теракта на КПП "Алленби" в Иорданской долине,... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T13:32
2024-09-08T13:32
2024-09-08T13:32
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армия обороны израиля (цахал)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 сен - РИА Новости. Управление аэропортов Израиля распорядилось закрыть все пограничные переходы с Иорданией после воскресного теракта на КПП "Алленби" в Иорданской долине, сообщила государственная радиостанция Kan."Управление аэропортов распорядилось прекратить работу сухопутных пограничных переходов с Иорданией от Эйлата до реки Иордан", - говорится в сообщении.Отмечается, что ежедневно через эти погранпереходы проходят тысячи израильтян.Ранее в воскресенье пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что неизвестный прибыл к КПП "Алленби" на грузовике со стороны Иордании и открыл огонь по работникам погранперехода. В результате атаки погибли трое израильтян, нападавший был нейтрализован израильскими силами безопасности. Власти Израиля назвали случившееся терактом.Ситуацию уже прокомментировал премьер Биньямин Нетаньяху, заявив, что Израиль "окружен убийственной идеологией под руководством иранской оси зла".
https://ria.ru/20240908/khamas-1971358779.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, иордания, биньямин нетаньяху, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Иордания, Биньямин Нетаньяху, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль закрыл все погранпереходы на границе с Иорданией после теракта
Власти Израиля закрыли все погранпереходы на границе с Иорданией после теракта