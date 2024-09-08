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Израиль закрыл все погранпереходы на границе с Иорданией после теракта - РИА Новости, 08.09.2024
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13:32 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/izrail-1971400765.html
Израиль закрыл все погранпереходы на границе с Иорданией после теракта
Израиль закрыл все погранпереходы на границе с Иорданией после теракта - РИА Новости, 08.09.2024
Израиль закрыл все погранпереходы на границе с Иорданией после теракта
Управление аэропортов Израиля распорядилось закрыть все пограничные переходы с Иорданией после воскресного теракта на КПП "Алленби" в Иорданской долине,... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T13:32
2024-09-08T13:32
в мире
израиль
иордания
биньямин нетаньяху
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 сен - РИА Новости. Управление аэропортов Израиля распорядилось закрыть все пограничные переходы с Иорданией после воскресного теракта на КПП "Алленби" в Иорданской долине, сообщила государственная радиостанция Kan."Управление аэропортов распорядилось прекратить работу сухопутных пограничных переходов с Иорданией от Эйлата до реки Иордан", - говорится в сообщении.Отмечается, что ежедневно через эти погранпереходы проходят тысячи израильтян.Ранее в воскресенье пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что неизвестный прибыл к КПП "Алленби" на грузовике со стороны Иордании и открыл огонь по работникам погранперехода. В результате атаки погибли трое израильтян, нападавший был нейтрализован израильскими силами безопасности. Власти Израиля назвали случившееся терактом.Ситуацию уже прокомментировал премьер Биньямин Нетаньяху, заявив, что Израиль "окружен убийственной идеологией под руководством иранской оси зла".
https://ria.ru/20240908/khamas-1971358779.html
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в мире, израиль, иордания, биньямин нетаньяху, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Иордания, Биньямин Нетаньяху, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль закрыл все погранпереходы на границе с Иорданией после теракта

Власти Израиля закрыли все погранпереходы на границе с Иорданией после теракта

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 сен - РИА Новости. Управление аэропортов Израиля распорядилось закрыть все пограничные переходы с Иорданией после воскресного теракта на КПП "Алленби" в Иорданской долине, сообщила государственная радиостанция Kan.
"Управление аэропортов распорядилось прекратить работу сухопутных пограничных переходов с Иорданией от Эйлата до реки Иордан", - говорится в сообщении.
Запуск ракет в сторону Израиля из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
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Вчера, 09:07
Отмечается, что ежедневно через эти погранпереходы проходят тысячи израильтян.
Ранее в воскресенье пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что неизвестный прибыл к КПП "Алленби" на грузовике со стороны Иордании и открыл огонь по работникам погранперехода. В результате атаки погибли трое израильтян, нападавший был нейтрализован израильскими силами безопасности. Власти Израиля назвали случившееся терактом.
Ситуацию уже прокомментировал премьер Биньямин Нетаньяху, заявив, что Израиль "окружен убийственной идеологией под руководством иранской оси зла".
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В миреИзраильИорданияБиньямин НетаньяхуАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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