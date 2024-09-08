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Подполье рассказало подробности ударов по объектам ВСУ в Херсоне
Подполье рассказало подробности ударов по объектам ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 08.09.2024
Подполье рассказало подробности ударов по объектам ВСУ в Херсоне
Не менее семидесяти военных ВСУ, в том числе иностранцев, уничтожены ударами по подконтрольному Киеву Херсону в субботу вечером, сообщил РИА Новости координатор РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T11:47
2024-09-08T11:47
2024-09-08T11:47
специальная военная операция на украине
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херсонская область
днепр (город)
сергей лебедев
безопасность
херсон
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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Не менее семидесяти военных ВСУ, в том числе иностранцев, уничтожены ударами по подконтрольному Киеву Херсону в субботу вечером, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Херсон и область получили несколько ударов по военным объектам... По предварительным сведениям, погибло не меньше семидесяти военных... Есть также данные о том, что офицерами у ВСУшников, попавшими под удар, были иностранцы", - заявил Лебедев РИА Новости. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240426/podpole-1942431450.html
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РИА Новости
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россия, херсонская область , днепр (город), сергей лебедев, безопасность, херсон
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Днепр (город), Сергей Лебедев, Безопасность, Херсон
Подполье рассказало подробности ударов по объектам ВСУ в Херсоне
Подполье: не менее семидесяти военных ВСУ уничтожены ударами по Херсону