https://ria.ru/20240908/herson-1971381680.html

Подполье рассказало подробности ударов по объектам ВСУ в Херсоне

Подполье рассказало подробности ударов по объектам ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 08.09.2024

Подполье рассказало подробности ударов по объектам ВСУ в Херсоне

Не менее семидесяти военных ВСУ, в том числе иностранцев, уничтожены ударами по подконтрольному Киеву Херсону в субботу вечером, сообщил РИА Новости координатор РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T11:47

2024-09-08T11:47

2024-09-08T11:47

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

днепр (город)

сергей лебедев

безопасность

херсон

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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Не менее семидесяти военных ВСУ, в том числе иностранцев, уничтожены ударами по подконтрольному Киеву Херсону в субботу вечером, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Херсон и область получили несколько ударов по военным объектам... По предварительным сведениям, погибло не меньше семидесяти военных... Есть также данные о том, что офицерами у ВСУшников, попавшими под удар, были иностранцы", - заявил Лебедев РИА Новости. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240426/podpole-1942431450.html

россия

херсонская область

днепр (город)

херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, херсонская область , днепр (город), сергей лебедев, безопасность, херсон