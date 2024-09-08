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Хабиров проголосовал на выборах главы Башкирии - РИА Новости, 08.09.2024
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08:26 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/habirov-1971354354.html
Хабиров проголосовал на выборах главы Башкирии
Хабиров проголосовал на выборах главы Башкирии - РИА Новости, 08.09.2024
Хабиров проголосовал на выборах главы Башкирии
Глава Башкирии Радий Хабиров с супругой Каринэ проголосовали на выборах руководителя региона. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T08:26
2024-09-08T08:26
политика
уфа
радий хабиров
иван сухарев
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УФА, 8 сен – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров с супругой Каринэ проголосовали на выборах руководителя региона. Супруги Хабировы голосовали на избирательном участке номер 109, расположенном в здании Государственного концертного зала на улице Ленина в Уфе. "У нас средняя явка в республике, вы знаете, что обычно нашему региону характерна высокая явка, это такая особая избирательная культура", - сказал журналистам Хабиров. Он отметил важность выдвижения кандидатов на пост главы со всех парламентских партий. "В выборах участвуют 12 партий, у нас выборы же и муниципального уровня. Тоже высокая явка, активное участие. Мне и хотелось, чтобы в республике была широкая палитра политических партий, потому что, когда есть различные сомнения, есть возможность обсуждать и принимать консолидированные решения", - добавил Хабиров. В Башкирии 6, 7 и 8 сентября проходят выборы главы республики, дополнительные выборы депутата госсобрания-курултая региона в Уфимском одномандатном округе и выборы депутатов представительных органов местного самоуправления в нескольких районах республики. На пост главы Башкортостана претендуют пять кандидатов от всех парламентских партий: Радий Хабиров, Артур Шайнуров, Владимир Нагорный, Иван Сухарев и Ильшат Тимерьянов. Явка избирателей за два дня голосования составила более 51%.
https://ria.ru/20240908/vybory-1971351179.html
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политика, уфа, радий хабиров, иван сухарев, выборы в россии — 2024
Политика, Уфа, Радий Хабиров, Иван Сухарев, Выборы в России — 2024
Хабиров проголосовал на выборах главы Башкирии

Хабиров с супругой проголосовали на выборах главы Башкирии

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкРадий Хабиров
Радий Хабиров - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Радий Хабиров. Архивное фото
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УФА, 8 сен – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров с супругой Каринэ проголосовали на выборах руководителя региона.
Супруги Хабировы голосовали на избирательном участке номер 109, расположенном в здании Государственного концертного зала на улице Ленина в Уфе.
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"У нас средняя явка в республике, вы знаете, что обычно нашему региону характерна высокая явка, это такая особая избирательная культура", - сказал журналистам Хабиров.
Он отметил важность выдвижения кандидатов на пост главы со всех парламентских партий. "В выборах участвуют 12 партий, у нас выборы же и муниципального уровня. Тоже высокая явка, активное участие. Мне и хотелось, чтобы в республике была широкая палитра политических партий, потому что, когда есть различные сомнения, есть возможность обсуждать и принимать консолидированные решения", - добавил Хабиров.
В Башкирии 6, 7 и 8 сентября проходят выборы главы республики, дополнительные выборы депутата госсобрания-курултая региона в Уфимском одномандатном округе и выборы депутатов представительных органов местного самоуправления в нескольких районах республики. На пост главы Башкортостана претендуют пять кандидатов от всех парламентских партий: Радий Хабиров, Артур Шайнуров, Владимир Нагорный, Иван Сухарев и Ильшат Тимерьянов. Явка избирателей за два дня голосования составила более 51%.
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ПолитикаУфаРадий ХабировИван СухаревВыборы в России — 2024
 
 
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