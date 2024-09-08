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ВСУ обстреляли поселок Широкая Балка в Горловке - РИА Новости, 08.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:15 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/gorlovka-1971439798.html
ВСУ обстреляли поселок Широкая Балка в Горловке
ВСУ обстреляли поселок Широкая Балка в Горловке - РИА Новости, 08.09.2024
ВСУ обстреляли поселок Широкая Балка в Горловке
Посёлок Широкая Балка Центрально-Городского района Горловки в ДНР обесточен в результате обстрела со стороны украинских войск в воскресенье, сообщает мэр города РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T17:15
2024-09-08T17:15
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
сцкк
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Посёлок Широкая Балка Центрально-Городского района Горловки в ДНР обесточен в результате обстрела со стороны украинских войск в воскресенье, сообщает мэр города Иван Приходько в своём Telegram-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало о серии обстрелов Горловки со стороны украинских войск. "Обстрелом ВФУ (вооружённых формирований Украины - ред.) обесточен посёлок Широкая Балка (Центрально-Городской район Горловки)", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240908/gorlovka-1971430754.html
https://ria.ru/20240907/obstrel-1971325062.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, сцкк, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, СЦКК, Стирол, Происшествия
ВСУ обстреляли поселок Широкая Балка в Горловке

Мэр Горловки Приходько: поселок Широкая Балка обесточен из-за обстрела ВСУ

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ поселка Победы в Центрально-Городском районе Горловки
Последствия обстрела со стороны ВСУ поселка Победы в Центрально-Городском районе Горловки - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ поселка Победы в Центрально-Городском районе Горловки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Посёлок Широкая Балка Центрально-Городского района Горловки в ДНР обесточен в результате обстрела со стороны украинских войск в воскресенье, сообщает мэр города Иван Приходько в своём Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало о серии обстрелов Горловки со стороны украинских войск.
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"Обстрелом ВФУ (вооружённых формирований Украины - ред.) обесточен посёлок Широкая Балка (Центрально-Городской район Горловки)", - написал Приходько.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоСЦККСтиролПроисшествия
 
 
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