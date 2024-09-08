https://ria.ru/20240908/gorlovka-1971439798.html

ВСУ обстреляли поселок Широкая Балка в Горловке

ВСУ обстреляли поселок Широкая Балка в Горловке - РИА Новости, 08.09.2024

ВСУ обстреляли поселок Широкая Балка в Горловке

Посёлок Широкая Балка Центрально-Городского района Горловки в ДНР обесточен в результате обстрела со стороны украинских войск в воскресенье, сообщает мэр города РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T17:15

2024-09-08T17:15

2024-09-08T17:15

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

сцкк

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Посёлок Широкая Балка Центрально-Городского района Горловки в ДНР обесточен в результате обстрела со стороны украинских войск в воскресенье, сообщает мэр города Иван Приходько в своём Telegram-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало о серии обстрелов Горловки со стороны украинских войск. "Обстрелом ВФУ (вооружённых формирований Украины - ред.) обесточен посёлок Широкая Балка (Центрально-Городской район Горловки)", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240908/gorlovka-1971430754.html

https://ria.ru/20240907/obstrel-1971325062.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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Дарья Буймова

горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, сцкк, стирол, происшествия