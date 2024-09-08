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При обстреле Горловки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 08.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:39 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/gorlovka-1971370553.html
При обстреле Горловки пострадала мирная жительница
При обстреле Горловки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 08.09.2024
При обстреле Горловки пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала при обстреле украинских войск Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T10:39
2024-09-08T10:39
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле украинских войск Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что в воскресенье украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку, а также обстреляли город "натовскими" снарядами калибра 155 миллиметров. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница города Дзержинска городского округа Горловка", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также ВСУ были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240907/vsu-1971314537.html
https://ria.ru/20240907/ukraina-1971293185.html
горловка
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в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, стирол, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Стирол, НАТО
При обстреле Горловки пострадала мирная жительница

Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле украинских войск Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что в воскресенье украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку, а также обстреляли город "натовскими" снарядами калибра 155 миллиметров.
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"Вследствие украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница города Дзержинска городского округа Горловка", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также ВСУ были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоСЦККСтиролНАТО
 
 
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