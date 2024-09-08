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ВСУ атаковали Горловку беспилотником - РИА Новости, 08.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:31 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/gorlovka-1971369660.html
ВСУ атаковали Горловку беспилотником
ВСУ атаковали Горловку беспилотником - РИА Новости, 08.09.2024
ВСУ атаковали Горловку беспилотником
Украинские войска в воскресенье сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T10:31
2024-09-08T10:31
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 8 сен – РИА Новости. Украинские войска в воскресенье сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 4.00 - трасса Дзержинск - Горловка: сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится ведомства. Кроме того, по данным представительства, украинские войска в 6.30 воскресенья выпустили три "натовских" снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также ВСУ были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240907/vsu-1971314537.html
https://ria.ru/20240907/zelenskiy--1971307118.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО, Происшествия
ВСУ атаковали Горловку беспилотником

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖенщина демонстрирует фрагменты снаряда
Женщина демонстрирует фрагменты снаряда - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Женщина демонстрирует фрагменты снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 сен – РИА Новости. Украинские войска в воскресенье сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
"Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 4.00 - трасса Дзержинск - Горловка: сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится ведомства.
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Кроме того, по данным представительства, украинские войска в 6.30 воскресенья выпустили три "натовских" снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также ВСУ были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККНАТОПроисшествия
 
 
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