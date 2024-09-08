https://ria.ru/20240908/gorlovka-1971369660.html

ВСУ атаковали Горловку беспилотником

ВСУ атаковали Горловку беспилотником - РИА Новости, 08.09.2024

ВСУ атаковали Горловку беспилотником

Украинские войска в воскресенье сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T10:31

2024-09-08T10:31

2024-09-08T10:31

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 8 сен – РИА Новости. Украинские войска в воскресенье сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 4.00 - трасса Дзержинск - Горловка: сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится ведомства. Кроме того, по данным представительства, украинские войска в 6.30 воскресенья выпустили три "натовских" снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также ВСУ были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240907/vsu-1971314537.html

https://ria.ru/20240907/zelenskiy--1971307118.html

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато, происшествия