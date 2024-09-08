https://ria.ru/20240908/gorlovka-1971369660.html
ВСУ атаковали Горловку беспилотником
ВСУ атаковали Горловку беспилотником - РИА Новости, 08.09.2024
ВСУ атаковали Горловку беспилотником
Украинские войска в воскресенье сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T10:31
2024-09-08T10:31
2024-09-08T10:31
специальная военная операция на украине
горловка
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ДОНЕЦК, 8 сен – РИА Новости. Украинские войска в воскресенье сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 4.00 - трасса Дзержинск - Горловка: сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится ведомства. Кроме того, по данным представительства, украинские войска в 6.30 воскресенья выпустили три "натовских" снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также ВСУ были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240907/vsu-1971314537.html
https://ria.ru/20240907/zelenskiy--1971307118.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО, Происшествия
ВСУ атаковали Горловку беспилотником
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку