https://ria.ru/20240908/gonsales-1971467850.html

В Германии прокомментировали получение Гонсалесом убежища в ЕС

В Германии прокомментировали получение Гонсалесом убежища в ЕС - РИА Новости, 08.09.2024

В Германии прокомментировали получение Гонсалесом убежища в ЕС

Получение убежища в Испании экс-кандидатом в президенты Венесуэлы Эдмундом Гонсалесом является "грустным днём для демократии в Венесуэле", заявили в воскресенье РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T20:30

2024-09-08T20:30

2024-09-08T20:30

в мире

венесуэла

испания

мадрид

делси родригес

николас мадуро

дмитрий песков

мид германии

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Получение убежища в Испании экс-кандидатом в президенты Венесуэлы Эдмундом Гонсалесом является "грустным днём для демократии в Венесуэле", заявили в воскресенье в МИД ФРГ. "Грустный день для демократии в Венесуэле. Из-за репрессий Эдмундо Гонсалес почувствовал, что вынужден принять защиту, которую ему предложил ЕС. Никакой политический лидер в демократии не должен быть вынужден искать убежище. Мы требуем, чтобы власти Венесуэлы остановили репрессии", - говорится в заявлении МИД ФРГ в социальной сети Х. Во вторник генеральная прокуратура Венесуэлы сообщила, что венесуэльский контрольный суд первой инстанции выдал ордер на задержание Эдмундо Гонсалеса – бывшего кандидата в президенты от объединенной правой оппозиции, который трижды не явился по повестке для дачи показаний. Ведомство расследует публикации на сайте в интернете данных оппозиции с избирательных участков параллельно обнародованию избиркомом официальных результатов президентских выборов, а также подстрекательство к уличному насилию. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес в субботу сообщила, что после контактов с властями Испании Гонсалесу было выдано разрешение на безопасный выезд из страны, после чего он покинул ее территорию. Позднее самолёт с Гонсалесом приземлился на авиабазе Торрехон-де-Ардос недалеко от Мадрида. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. На следующий день в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. По данным генпрокуратуры, задержаны более 2 тысяч человек по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение. В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.

https://ria.ru/20240904/venesuela-1970636583.html

https://ria.ru/20240811/maduro-1965513261.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, венесуэла, испания, мадрид, делси родригес, николас мадуро, дмитрий песков, мид германии, евросоюз, выборы президента венесуэлы — 2024