https://ria.ru/20240908/gonsales-1971467283.html

Самолет с экс-кандидатом в президенты Венесуэлы приземлился в Испании

Самолет с экс-кандидатом в президенты Венесуэлы приземлился в Испании - РИА Новости, 08.09.2024

Самолет с экс-кандидатом в президенты Венесуэлы приземлился в Испании

Самолет с экс-кандидатом в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалесом приземлился на авиабазе Торрехон-де-Ардос, которая находится в провинции Мадрид, сообщило... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T19:21

2024-09-08T19:21

2024-09-08T20:24

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николас мадуро

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Самолет с экс-кандидатом в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалесом приземлился на авиабазе Торрехон-де-Ардос, которая находится в провинции Мадрид, сообщило министерство иностранных дел Испании. Ранее глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес сообщал, что правительство Испании подтвердило предоставление убежища экс-кандидату в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалесу - он вылетел в страну назначения военным самолетом. Согласно заявлению, опубликованному на сайте МИД Испании, Гонсалес, который приехал в сопровождении своей жены и секретаря по иностранным делам Испании Диего Мартинеса Белио, был принят бывшим членом конгресса депутатов Испании, государственным секретарем по делам Латинской Америки Сусаной Сумельсо. "Самолет ВВС Испании, на котором Эдмундо Гонсалес направлялся в Испанию,... приземлился на авиабазе Торрехон-де-Ардос", - говорится в заявлении МИД. В заявлении добавляется, что теперь начнется процедура оформления запроса о предоставлении убежища Гонсалесу. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес в субботу сообщила, что после контактов с властями Испании Гонсалесу было выдано разрешение на безопасный выезд из страны, после чего он покинул ее территорию. Генеральная прокуратура Венесуэлы 3 сентября сообщила, что венесуэльский контрольный суд первой инстанции выдал ордер на задержание Эдмундо Гонсалеса – бывшего кандидата в президенты от объединенной правой оппозиции, который трижды не явился по повестке для дачи показаний. Ведомство расследует публикации на сайте в интернете данных оппозиции с избирательных участков параллельно обнародованию избиркомом официальных результатов президентских выборов, а также подстрекательство к уличному насилию. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. На следующий день в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. По данным генпрокуратуры, задержаны более 2 тысяч человек по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение. В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.

https://ria.ru/20240908/venesuela-1971349607.html

https://ria.ru/20240828/ortega-1968978616.html

https://ria.ru/20240811/maduro-1965513261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, справки, испания, венесуэла, мадрид, хосе мануэль альбарес, делси родригес, николас мадуро, выборы президента венесуэлы — 2024