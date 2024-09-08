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Последними в России закрылись участки в Калининградской области - РИА Новости, 08.09.2024
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21:10 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/golosovanie-1971476854.html
Последними в России закрылись участки в Калининградской области
Последними в России закрылись участки в Калининградской области - РИА Новости, 08.09.2024
Последними в России закрылись участки в Калининградской области
Голосование на выборах губернатора Калининградской области завершилось, последними в стране закрылись избирательные участки в самом западном регионе России в... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T21:10
2024-09-08T21:10
политика
калининградская область
россия
выборы в россии — 2024
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КАЛИНИНГРАД, 8 сен - РИА Новости. Голосование на выборах губернатора Калининградской области завершилось, последними в стране закрылись избирательные участки в самом западном регионе России в 20.00 по местному времени (21.00 мск). "По состоянию на 18.00 (19.00 мск) 8 сентября явка на выборах губернатора Калининградской области составляет 36,38%. Это 284 835 избирателей. Дистанционно проголосовали 89% избирателей из тех, кто подал заявление", - сообщили журналистам в облизбиркоме. Как ранее сообщали в облизбиркоме, в регионе открылись 563 избирательных участка, которые работали с 8.00 (9.00 мск) до 20.00 (21.00 мск) в течение всех трех дней голосования. На 1 июля количество избирателей в Калининградской области - 837 631 человек. Голосование организовывали более пяти тысяч членов избирательных комиссий всех уровней. До второго сентября избиратели могли подать заявление для голосования онлайн (дистанционное электронное голосование). Этой возможностью воспользовались более 56 тысяч человек. Более шести тысяч избирателей выбрали для голосования более удобный участок на территории региона. Выборы губернатора Калининградской области прошли в течение трех дней: 6,7 и 8 сентября. Предыдущие выборы губернатора Калининградской области состоялись с 9 по 11 сентября 2022 года. Тогда явка на избирательные участки в Калининградской области составила 38,51%.
https://ria.ru/20240908/yavka-1971427390.html
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политика, калининградская область, россия, выборы в россии — 2024
Политика, Калининградская область, Россия, Выборы в России — 2024
Последними в России закрылись участки в Калининградской области

Голосование на выборах губернатора Калининградской области завершилось

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на выборах в Светлогорске Калининградской области
Женщина голосует на выборах в Светлогорске Калининградской области - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Виталий Невар
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Женщина голосует на выборах в Светлогорске Калининградской области. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 8 сен - РИА Новости. Голосование на выборах губернатора Калининградской области завершилось, последними в стране закрылись избирательные участки в самом западном регионе России в 20.00 по местному времени (21.00 мск).
«
"По состоянию на 18.00 (19.00 мск) 8 сентября явка на выборах губернатора Калининградской области составляет 36,38%. Это 284 835 избирателей. Дистанционно проголосовали 89% избирателей из тех, кто подал заявление", - сообщили журналистам в облизбиркоме.
Дистанционное электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Явка на голосование через платформу ДЭГ достигла 88 процентов
Вчера, 15:51
Как ранее сообщали в облизбиркоме, в регионе открылись 563 избирательных участка, которые работали с 8.00 (9.00 мск) до 20.00 (21.00 мск) в течение всех трех дней голосования.
На 1 июля количество избирателей в Калининградской области - 837 631 человек. Голосование организовывали более пяти тысяч членов избирательных комиссий всех уровней. До второго сентября избиратели могли подать заявление для голосования онлайн (дистанционное электронное голосование). Этой возможностью воспользовались более 56 тысяч человек. Более шести тысяч избирателей выбрали для голосования более удобный участок на территории региона.
Выборы губернатора Калининградской области прошли в течение трех дней: 6,7 и 8 сентября.
Предыдущие выборы губернатора Калининградской области состоялись с 9 по 11 сентября 2022 года. Тогда явка на избирательные участки в Калининградской области составила 38,51%.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
Вчера, 13:37
 
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