https://ria.ru/20240908/golosovanie-1971476854.html

Последними в России закрылись участки в Калининградской области

Последними в России закрылись участки в Калининградской области - РИА Новости, 08.09.2024

Последними в России закрылись участки в Калининградской области

Голосование на выборах губернатора Калининградской области завершилось, последними в стране закрылись избирательные участки в самом западном регионе России в... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T21:10

2024-09-08T21:10

2024-09-08T21:10

политика

калининградская область

россия

выборы в россии — 2024

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КАЛИНИНГРАД, 8 сен - РИА Новости. Голосование на выборах губернатора Калининградской области завершилось, последними в стране закрылись избирательные участки в самом западном регионе России в 20.00 по местному времени (21.00 мск). "По состоянию на 18.00 (19.00 мск) 8 сентября явка на выборах губернатора Калининградской области составляет 36,38%. Это 284 835 избирателей. Дистанционно проголосовали 89% избирателей из тех, кто подал заявление", - сообщили журналистам в облизбиркоме. Как ранее сообщали в облизбиркоме, в регионе открылись 563 избирательных участка, которые работали с 8.00 (9.00 мск) до 20.00 (21.00 мск) в течение всех трех дней голосования. На 1 июля количество избирателей в Калининградской области - 837 631 человек. Голосование организовывали более пяти тысяч членов избирательных комиссий всех уровней. До второго сентября избиратели могли подать заявление для голосования онлайн (дистанционное электронное голосование). Этой возможностью воспользовались более 56 тысяч человек. Более шести тысяч избирателей выбрали для голосования более удобный участок на территории региона. Выборы губернатора Калининградской области прошли в течение трех дней: 6,7 и 8 сентября. Предыдущие выборы губернатора Калининградской области состоялись с 9 по 11 сентября 2022 года. Тогда явка на избирательные участки в Калининградской области составила 38,51%.

https://ria.ru/20240908/yavka-1971427390.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, калининградская область, россия, выборы в россии — 2024