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ТИК в приграничье применили все способы голосования, заявила Памфилова - РИА Новости, 08.09.2024
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18:23 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/golosovanie-1971446959.html
ТИК в приграничье применили все способы голосования, заявила Памфилова
ТИК в приграничье применили все способы голосования, заявила Памфилова - РИА Новости, 08.09.2024
ТИК в приграничье применили все способы голосования, заявила Памфилова
ЦИК РФ дал возможность избиркомам приграничных субъектов применить все способы голосования, исходя из безопасности, сказала председатель Центризбиркома РФ Элла... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T18:23
2024-09-08T18:23
политика
россия
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элла памфилова
госдума рф
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. ЦИК РФ дал возможность избиркомам приграничных субъектов применить все способы голосования, исходя из безопасности, сказала председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "Мы дали возможность нашим коллегам (из приграничных регионов - ред.) применить все способы, предусмотренные нашими законами и нашими документами для обеспечения безопасности", - сообщила Памфилова на сессии "Общественный контроль и наблюдение за голосованием в ЦИК. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте проходят прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов избираются региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования избираются два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, идут довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах - выборы в заксобрания.
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политика, россия, абакан, анадырь, элла памфилова, госдума рф, выборы в россии — 2024
Политика, Россия, Абакан, Анадырь, Элла Памфилова, Госдума РФ, Выборы в России — 2024
ТИК в приграничье применили все способы голосования, заявила Памфилова

ЦИК позволил избиркомам приграничных регионов применить все способы голосования

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. ЦИК РФ дал возможность избиркомам приграничных субъектов применить все способы голосования, исходя из безопасности, сказала председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
"Мы дали возможность нашим коллегам (из приграничных регионов - ред.) применить все способы, предусмотренные нашими законами и нашими документами для обеспечения безопасности", - сообщила Памфилова на сессии "Общественный контроль и наблюдение за голосованием в ЦИК.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте проходят прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов избираются региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования избираются два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, идут довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах - выборы в заксобрания.
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