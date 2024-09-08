https://ria.ru/20240908/golosovanie-1971446959.html

ТИК в приграничье применили все способы голосования, заявила Памфилова

ТИК в приграничье применили все способы голосования, заявила Памфилова - РИА Новости, 08.09.2024

ТИК в приграничье применили все способы голосования, заявила Памфилова

ЦИК РФ дал возможность избиркомам приграничных субъектов применить все способы голосования, исходя из безопасности, сказала председатель Центризбиркома РФ Элла... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T18:23

2024-09-08T18:23

2024-09-08T18:23

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россия

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анадырь

элла памфилова

госдума рф

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. ЦИК РФ дал возможность избиркомам приграничных субъектов применить все способы голосования, исходя из безопасности, сказала председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "Мы дали возможность нашим коллегам (из приграничных регионов - ред.) применить все способы, предусмотренные нашими законами и нашими документами для обеспечения безопасности", - сообщила Памфилова на сессии "Общественный контроль и наблюдение за голосованием в ЦИК. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте проходят прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов избираются региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования избираются два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, идут довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах - выборы в заксобрания.

https://ria.ru/20240908/vybory-1971375221.html

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абакан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, абакан, анадырь, элла памфилова, госдума рф, выборы в россии — 2024