https://ria.ru/20240908/golosovanie-1971446959.html
ТИК в приграничье применили все способы голосования, заявила Памфилова
ТИК в приграничье применили все способы голосования, заявила Памфилова - РИА Новости, 08.09.2024
ТИК в приграничье применили все способы голосования, заявила Памфилова
ЦИК РФ дал возможность избиркомам приграничных субъектов применить все способы голосования, исходя из безопасности, сказала председатель Центризбиркома РФ Элла... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T18:23
2024-09-08T18:23
2024-09-08T18:23
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выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. ЦИК РФ дал возможность избиркомам приграничных субъектов применить все способы голосования, исходя из безопасности, сказала председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "Мы дали возможность нашим коллегам (из приграничных регионов - ред.) применить все способы, предусмотренные нашими законами и нашими документами для обеспечения безопасности", - сообщила Памфилова на сессии "Общественный контроль и наблюдение за голосованием в ЦИК. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте проходят прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов избираются региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования избираются два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, идут довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах - выборы в заксобрания.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, абакан, анадырь, элла памфилова, госдума рф, выборы в россии — 2024
Политика, Россия, Абакан, Анадырь, Элла Памфилова, Госдума РФ, Выборы в России — 2024
ТИК в приграничье применили все способы голосования, заявила Памфилова
ЦИК позволил избиркомам приграничных регионов применить все способы голосования