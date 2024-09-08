https://ria.ru/20240908/golosovanie-1971355748.html
В Москве около ста тысяч человек проголосовали ночью электронно
В Москве около ста тысяч человек проголосовали ночью электронно - РИА Новости, 08.09.2024
В Москве около ста тысяч человек проголосовали ночью электронно
Порядка 100 тысяч человек проголосовали электронно в Москве на выборах депутатов в ночь на воскресенье, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T08:36
2024-09-08T08:36
2024-09-08T08:55
москва
выборы в россии — 2024
россия
политика
московская городская дума
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971000510_0:220:3001:1908_1920x0_80_0_0_c03ace7542b385e93c79cb17211444d6.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Порядка 100 тысяч человек проголосовали электронно в Москве на выборах депутатов в ночь на воскресенье, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев."Порядка 100 тысяч москвичей проголосовали за ночь", - рассказал Ковалев на брифинге в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.Он отметил, что нарушений, влияющих на ход голосования на выборах в Москве, за ночь не выявлено, а система голосования работает безукоризненно."Ночь прошла в столице без происшествий", - подчеркнул Ковалев.Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.
https://ria.ru/20240908/javka-1971356413.html
https://ria.ru/20240908/ataki-1971356113.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971000510_150:0:2817:2000_1920x0_80_0_0_dd24a0b28a395751c5510e71cec502ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, выборы в россии — 2024, россия, политика, московская городская дума
Москва, Выборы в России — 2024, Россия, Политика, Московская городская дума
В Москве около ста тысяч человек проголосовали ночью электронно
В Москве порядка ста тысяч человек проголосовали электронно за ночь
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Порядка 100 тысяч человек проголосовали электронно в Москве на выборах депутатов в ночь на воскресенье, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.
"Порядка 100 тысяч москвичей проголосовали за ночь", - рассказал Ковалев на брифинге в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.
Он отметил, что нарушений, влияющих на ход голосования на выборах в Москве, за ночь не выявлено, а система голосования работает безукоризненно.
"Ночь прошла в столице без происшествий", - подчеркнул Ковалев.
Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы
, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.