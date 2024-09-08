https://ria.ru/20240908/golosovanie-1971355748.html

В Москве около ста тысяч человек проголосовали ночью электронно

В Москве около ста тысяч человек проголосовали ночью электронно - РИА Новости, 08.09.2024

В Москве около ста тысяч человек проголосовали ночью электронно

Порядка 100 тысяч человек проголосовали электронно в Москве на выборах депутатов в ночь на воскресенье, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T08:36

2024-09-08T08:36

2024-09-08T08:55

москва

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Порядка 100 тысяч человек проголосовали электронно в Москве на выборах депутатов в ночь на воскресенье, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев."Порядка 100 тысяч москвичей проголосовали за ночь", - рассказал Ковалев на брифинге в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.Он отметил, что нарушений, влияющих на ход голосования на выборах в Москве, за ночь не выявлено, а система голосования работает безукоризненно."Ночь прошла в столице без происшествий", - подчеркнул Ковалев.Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.

https://ria.ru/20240908/javka-1971356413.html

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Максим Зубков

москва, выборы в россии — 2024, россия, политика, московская городская дума