https://ria.ru/20240908/golosovanie-1971352892.html
В Москве открылись избирательные участки
В Москве открылись избирательные участки - РИА Новости, 08.09.2024
В Москве открылись избирательные участки
Избирательные участки открылись в Москве в последний день голосования на выборах депутатов Московской городской думы и муниципальных депутатов ТиНАО и района... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T08:02
2024-09-08T08:02
2024-09-08T10:09
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Избирательные участки открылись в Москве в последний день голосования на выборах депутатов Московской городской думы и муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино. Голосование проходило в пятницу и субботу, воскресенье – основной день. В столице работают 1440 избирательных участков, они будут открыты до 20.00. Несколько участков открыты в больницах и СИЗО. На участках избиратели могут проголосовать либо традиционным способом, с помощью бумажных бюллетеней, либо с использованием терминалов электронного голосования. В ходе этой избирательной кампании на голосование с помощью бумажного бюллетеня впервые нужно было подавать заявку. Почти на каждом участке ведется видеонаблюдение, исключение - несколько участков в воинских частях, где вместо видеонаблюдения ведется видеофиксация. Также видеофиксация применяется в медучреждениях и следственных изоляторах. Трансляция не ведется в открытом доступе, однако доступ к ней могут получить кандидаты, политические партии, а также члены общественных штабов по наблюдению за выборами. Она идет в круглосуточном режиме все три дня голосования с момента открытия участков и до завершения работы участковых комиссий. Всего на выборах депутатов Мосгордумы восьмого созыва выдвинулись 389 человек, а зарегистрирован 281 кандидат. В среднем это более шести претендентов на мандат. На выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в ТиНАО и Куркино выдвинулись 543 кандидата, а зарегистрированы 427 человек.
https://ria.ru/20240907/moskva-1971331390.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, тинао, москва, московская городская дума, выборы в россии — 2024
Политика, ТиНАО, Москва, Московская городская дума, Выборы в России — 2024
В Москве открылись избирательные участки
В Москве в последний день голосования открылись избирательные участки
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Избирательные участки открылись в Москве в последний день голосования на выборах депутатов Московской городской думы и муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино.
Голосование проходило в пятницу и субботу, воскресенье – основной день. В столице работают 1440 избирательных участков, они будут открыты до 20.00. Несколько участков открыты в больницах и СИЗО.
На участках избиратели могут проголосовать либо традиционным способом, с помощью бумажных бюллетеней, либо с использованием терминалов электронного голосования. В ходе этой избирательной кампании на голосование с помощью бумажного бюллетеня впервые нужно было подавать заявку.
Почти на каждом участке ведется видеонаблюдение, исключение - несколько участков в воинских частях, где вместо видеонаблюдения ведется видеофиксация. Также видеофиксация применяется в медучреждениях и следственных изоляторах. Трансляция не ведется в открытом доступе, однако доступ к ней могут получить кандидаты, политические партии, а также члены общественных штабов по наблюдению за выборами. Она идет в круглосуточном режиме все три дня голосования с момента открытия участков и до завершения работы участковых комиссий.
Всего на выборах депутатов Мосгордумы
восьмого созыва выдвинулись 389 человек, а зарегистрирован 281 кандидат. В среднем это более шести претендентов на мандат. На выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в ТиНАО и Куркино выдвинулись 543 кандидата, а зарегистрированы 427 человек.