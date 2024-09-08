https://ria.ru/20240908/golosovanie-1971352892.html

В Москве открылись избирательные участки

В Москве открылись избирательные участки - РИА Новости, 08.09.2024

В Москве открылись избирательные участки

Избирательные участки открылись в Москве в последний день голосования на выборах депутатов Московской городской думы и муниципальных депутатов ТиНАО и района... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T08:02

2024-09-08T08:02

2024-09-08T10:09

политика

тинао

москва

московская городская дума

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Избирательные участки открылись в Москве в последний день голосования на выборах депутатов Московской городской думы и муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино. Голосование проходило в пятницу и субботу, воскресенье – основной день. В столице работают 1440 избирательных участков, они будут открыты до 20.00. Несколько участков открыты в больницах и СИЗО. На участках избиратели могут проголосовать либо традиционным способом, с помощью бумажных бюллетеней, либо с использованием терминалов электронного голосования. В ходе этой избирательной кампании на голосование с помощью бумажного бюллетеня впервые нужно было подавать заявку. Почти на каждом участке ведется видеонаблюдение, исключение - несколько участков в воинских частях, где вместо видеонаблюдения ведется видеофиксация. Также видеофиксация применяется в медучреждениях и следственных изоляторах. Трансляция не ведется в открытом доступе, однако доступ к ней могут получить кандидаты, политические партии, а также члены общественных штабов по наблюдению за выборами. Она идет в круглосуточном режиме все три дня голосования с момента открытия участков и до завершения работы участковых комиссий. Всего на выборах депутатов Мосгордумы восьмого созыва выдвинулись 389 человек, а зарегистрирован 281 кандидат. В среднем это более шести претендентов на мандат. На выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в ТиНАО и Куркино выдвинулись 543 кандидата, а зарегистрированы 427 человек.

https://ria.ru/20240907/moskva-1971331390.html

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Варвара Скокшина

политика, тинао, москва, московская городская дума, выборы в россии — 2024