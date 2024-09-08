https://ria.ru/20240908/germanija-1971401518.html

В Германии на ярмарке остановилось колесо обозрения

В Германии на ярмарке остановилось колесо обозрения - РИА Новости, 08.09.2024

В Германии на ярмарке остановилось колесо обозрения

Колесо обозрения остановилось на крупной ярмарке в немецком Узингене, расположенном в федеральной земле Гессен, из-за отключения электричества, некоторые из... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T13:34

2024-09-08T13:34

2024-09-08T13:34

гессен

bild

германия

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Колесо обозрения остановилось на крупной ярмарке в немецком Узингене, расположенном в федеральной земле Гессен, из-за отключения электричества, некоторые из посетителей аттракциона были вынуждены ждать помощи пожарных на высоте 38 метров, сообщила газета Bild. "В субботу около 20.39 (21.39 – мск) на популярной ярмарке в Гессене... погасло все электричество, и аттракционы остановились. То же произошло и с колесом обозрения... с 26 кабинками. Некоторые гости застряли на высоте 38 метров," - говорится в публикации издания. В общей сложности на аттракционе застряли 85 пассажиров, никто из них не пострадал. Bild сообщает, что причиной внезапного отключения электроэнергии, вероятно, стала техническая неисправность. Помимо самой ярмарки был затронут также близлежащий город Верхайм.

https://ria.ru/20240616/attraktsion-1953270815.html

гессен

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гессен, bild, германия