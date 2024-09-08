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В Германии на ярмарке остановилось колесо обозрения - РИА Новости, 08.09.2024
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13:34 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/germanija-1971401518.html
В Германии на ярмарке остановилось колесо обозрения
В Германии на ярмарке остановилось колесо обозрения - РИА Новости, 08.09.2024
В Германии на ярмарке остановилось колесо обозрения
Колесо обозрения остановилось на крупной ярмарке в немецком Узингене, расположенном в федеральной земле Гессен, из-за отключения электричества, некоторые из... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T13:34
2024-09-08T13:34
гессен
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германия
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Колесо обозрения остановилось на крупной ярмарке в немецком Узингене, расположенном в федеральной земле Гессен, из-за отключения электричества, некоторые из посетителей аттракциона были вынуждены ждать помощи пожарных на высоте 38 метров, сообщила газета Bild. "В субботу около 20.39 (21.39 – мск) на популярной ярмарке в Гессене... погасло все электричество, и аттракционы остановились. То же произошло и с колесом обозрения... с 26 кабинками. Некоторые гости застряли на высоте 38 метров," - говорится в публикации издания. В общей сложности на аттракционе застряли 85 пассажиров, никто из них не пострадал. Bild сообщает, что причиной внезапного отключения электроэнергии, вероятно, стала техническая неисправность. Помимо самой ярмарки был затронут также близлежащий город Верхайм.
https://ria.ru/20240616/attraktsion-1953270815.html
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гессен, bild, германия
Гессен, Bild, Германия
В Германии на ярмарке остановилось колесо обозрения

Bild: колесо обозрения остановилось на ярмарке в немецком Узингене

© AP Photo / DPA/ Uwe ZucchiПолиция и спасатели на месте происшествия в Фолькмарзене, Германия, где автомобиль въехал в толпу людей во время карнавального праздника. 24 февраля 2020
Полиция и спасатели на месте происшествия в Фолькмарзене, Германия, где автомобиль въехал в толпу людей во время карнавального праздника. 24 февраля 2020 - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© AP Photo / DPA/ Uwe Zucchi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Колесо обозрения остановилось на крупной ярмарке в немецком Узингене, расположенном в федеральной земле Гессен, из-за отключения электричества, некоторые из посетителей аттракциона были вынуждены ждать помощи пожарных на высоте 38 метров, сообщила газета Bild.
«
"В субботу около 20.39 (21.39 – мск) на популярной ярмарке в Гессене... погасло все электричество, и аттракционы остановились. То же произошло и с колесом обозрения... с 26 кабинками. Некоторые гости застряли на высоте 38 метров," - говорится в публикации издания.
В общей сложности на аттракционе застряли 85 пассажиров, никто из них не пострадал. Bild сообщает, что причиной внезапного отключения электроэнергии, вероятно, стала техническая неисправность. Помимо самой ярмарки был затронут также близлежащий город Верхайм.
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