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Во Франции оценили шансы Ле Пен стать президентом после Макрона - РИА Новости, 08.09.2024
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Символика Восточного экономического форума на витрине корпуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке - РИА Новости, 1920
Восточный экономический форум
 
08:40 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/frantsiya-1971355958.html
Во Франции оценили шансы Ле Пен стать президентом после Макрона
Во Франции оценили шансы Ле Пен стать президентом после Макрона - РИА Новости, 08.09.2024
Во Франции оценили шансы Ле Пен стать президентом после Макрона
Кандидат в президенты Франции от "Национального объединения" в 2022 году и "Национального фронта" в 2017, 2012 годах Марин Ле Пен могла бы победить на выборах... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T08:40
2024-09-08T08:40
восточный экономический форум
франция
россия
владивосток
эммануэль макрон
марин ле пен
эмерик шопрад
дальневосточный федеральный университет
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции от "Национального объединения" в 2022 году и "Национального фронта" в 2017, 2012 годах Марин Ле Пен могла бы победить на выборах главы государства в 2027 году, если примет в них участие, но противодействие политической системы страны осложнит эту задачу, заявил РИА Новости экс-евродепутат от Франции, политический аналитик Эмерик Шопрад. Он отметил, что действующий президент Франции Эммануэль Макрон не сможет пойти на третий срок. По оценке собеседника, Марин Ле Пен, а не лидер партии Жордан Барделла, наверняка будет участвовать в выборах от "Национального объединения". Об участии в борьбе за пост уже объявил бывший премьер при Макроне Эдуард Филипп. Присоединиться к гонке теоретически мог бы и другой экс-премьер Габриэль Атталь, отметил Шопрад. "Самое важное, что нужно знать: может ли "Национальное объединение" выиграть президентские выборы? Я бы сказал, что теперь это возможно. Будет сложно, потому что систему задействуют, чтобы не допустить демократию, но есть шанс, что давление населения будет достаточно сильным", - сказал аналитик агентству на полях Восточного экономического форума. Собеседник надеется, что в случае победы "Национального объединения" внешняя политика Франции полностью изменится, и Марин Ле Пен сможет восстановить диалог с Россией. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240907/parizh-1971306264.html
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франция, россия, владивосток, эммануэль макрон, марин ле пен, эмерик шопрад, дальневосточный федеральный университет, в мире, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Восточный экономический форум, Франция, Россия, Владивосток, Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен, Эмерик Шопрад, Дальневосточный федеральный университет, В мире, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Во Франции оценили шансы Ле Пен стать президентом после Макрона

Экс-депутат Шопрад: Ле Пен будут мешать стать президентом после Макрона

© AP Photo / Lewis JolyПредседатель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен во время выступления в штаб-квартире партии после выборов в Париже
Председатель партии Национальное объединение Марин Ле Пен во время выступления в штаб-квартире партии после выборов в Париже - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© AP Photo / Lewis Joly
Председатель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен во время выступления в штаб-квартире партии после выборов в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции от "Национального объединения" в 2022 году и "Национального фронта" в 2017, 2012 годах Марин Ле Пен могла бы победить на выборах главы государства в 2027 году, если примет в них участие, но противодействие политической системы страны осложнит эту задачу, заявил РИА Новости экс-евродепутат от Франции, политический аналитик Эмерик Шопрад.
Он отметил, что действующий президент Франции Эммануэль Макрон не сможет пойти на третий срок. По оценке собеседника, Марин Ле Пен, а не лидер партии Жордан Барделла, наверняка будет участвовать в выборах от "Национального объединения". Об участии в борьбе за пост уже объявил бывший премьер при Макроне Эдуард Филипп. Присоединиться к гонке теоретически мог бы и другой экс-премьер Габриэль Атталь, отметил Шопрад.
Демонстрация в Париже против захвата власти Макроном - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
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"Самое важное, что нужно знать: может ли "Национальное объединение" выиграть президентские выборы? Я бы сказал, что теперь это возможно. Будет сложно, потому что систему задействуют, чтобы не допустить демократию, но есть шанс, что давление населения будет достаточно сильным", - сказал аналитик агентству на полях Восточного экономического форума.
Собеседник надеется, что в случае победы "Национального объединения" внешняя политика Франции полностью изменится, и Марин Ле Пен сможет восстановить диалог с Россией.
Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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6 сентября, 22:14
 
Восточный экономический форумФранцияРоссияВладивостокЭммануэль МакронМарин Ле ПенЭмерик ШопрадДальневосточный федеральный университетВ миреВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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