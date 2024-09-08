https://ria.ru/20240908/frantsiya-1971355958.html

Во Франции оценили шансы Ле Пен стать президентом после Макрона

Во Франции оценили шансы Ле Пен стать президентом после Макрона - РИА Новости, 08.09.2024

Во Франции оценили шансы Ле Пен стать президентом после Макрона

Кандидат в президенты Франции от "Национального объединения" в 2022 году и "Национального фронта" в 2017, 2012 годах Марин Ле Пен могла бы победить на выборах... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T08:40

2024-09-08T08:40

2024-09-08T08:40

восточный экономический форум

франция

россия

владивосток

эммануэль макрон

марин ле пен

эмерик шопрад

дальневосточный федеральный университет

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции от "Национального объединения" в 2022 году и "Национального фронта" в 2017, 2012 годах Марин Ле Пен могла бы победить на выборах главы государства в 2027 году, если примет в них участие, но противодействие политической системы страны осложнит эту задачу, заявил РИА Новости экс-евродепутат от Франции, политический аналитик Эмерик Шопрад. Он отметил, что действующий президент Франции Эммануэль Макрон не сможет пойти на третий срок. По оценке собеседника, Марин Ле Пен, а не лидер партии Жордан Барделла, наверняка будет участвовать в выборах от "Национального объединения". Об участии в борьбе за пост уже объявил бывший премьер при Макроне Эдуард Филипп. Присоединиться к гонке теоретически мог бы и другой экс-премьер Габриэль Атталь, отметил Шопрад. "Самое важное, что нужно знать: может ли "Национальное объединение" выиграть президентские выборы? Я бы сказал, что теперь это возможно. Будет сложно, потому что систему задействуют, чтобы не допустить демократию, но есть шанс, что давление населения будет достаточно сильным", - сказал аналитик агентству на полях Восточного экономического форума. Собеседник надеется, что в случае победы "Национального объединения" внешняя политика Франции полностью изменится, и Марин Ле Пен сможет восстановить диалог с Россией. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240907/parizh-1971306264.html

https://ria.ru/20240906/makron-1971191473.html

франция

россия

владивосток

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Максим Зубков

франция, россия, владивосток, эммануэль макрон, марин ле пен, эмерик шопрад, дальневосточный федеральный университет, в мире, вэф — 2024 (восточный экономический форум)