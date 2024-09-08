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День финансиста (День образования Министерства финансов)

День финансиста (День образования Министерства финансов) - РИА Новости, 08.09.2024

День финансиста (День образования Министерства финансов)

8 сентября в России отмечается День финансиста, установленный указом президента РФ 19 августа 2011 года. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T00:22

2024-09-08T00:22

2024-09-08T00:22

справки

день финансиста в россии

россия

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8 сентября в России отмечается День финансиста, установленный указом президента РФ 19 августа 2011 года.Дата праздника была выбрана не случайно: 8 сентября (20 сентября по новому стилю) 1802 года манифестом императора Александра I было учреждено министерство финансов Российской империи. Первым министром финансов (1802-1807) стал Алексей Васильев. В 1810-1811 годах функции Управления государственными доходами и расходами были распределены между тремя ведомствами: министерством финансов, государственным казначейством и государственным контролем.В состав министерства финансов вошли департаменты государственных имуществ, внешней торговли, мануфактур и внутренней торговли, податей и сборов, две канцелярии министра и др.В 1838 году было учреждено министерство государственных имуществ, к которому отошла часть структур министерства финансов: управление казенными крестьянами, землями, лесами и оброчными статьями.В 1892-1903 годах министром финансов страны был Сергей Витте. 11 лет его министерской деятельности ознаменовались огромным увеличением бюджета, широким развитием государственного хозяйства и крупными реформами в области финансового законодательства. Витте провел самую успешную в истории России денежную реформу, введя так называемый "золотой стандарт" – рубль стал свободно обмениваться на золото и превратился в одну из самых устойчивых мировых валют. 8 ноября (26 октября по старому стилю) 1917 года был учрежден Народный комиссариат финансов (Наркомфин). Он входил в состав Временного рабочего и крестьянского правительства России и был призван обеспечивать проведение единой финансовой политики, а также осуществлять общее руководство в области организации финансов в стране. Под руководством главы Советского государства Владимира Ленина были разработаны мероприятия по проведению финансовой политики страны, в число которых вошли национализация банков и страхового дела, введение прогрессивного налогообложения, отмена коммерческой тайны и др.В 1946 году Наркомфин СССР был преобразован в министерство финансов СССР.11 ноября 1991 года указом президента РСФСР министерства финансов и экономики были объединены в министерство экономики и финансов РСФСР.Постановлением Правительства РСФСР от 15 ноября 1991 года министерство финансов СССР было ликвидировано, его предприятия и организации переведены в подчинение министерства экономики и финансов РСФСР.С 25 декабря 1991 года по 19 февраля 1992 года ведомство называлось министерством экономики и финансов РФ. Указом президента России от 19 февраля 1992 года оно снова было разделено на министерство экономики РФ и министерство финансов РФ.В настоящее время в состав ведомства входят 30 департаментов. С 2011 года министерство финансов возглавляет Антон Силуанов.День финансиста – праздник для всех специалистов финансовой сферы: руководителей и сотрудников банков, финансовых, страховых и инвестиционных компаний; студентов, преподавательского состава профильных вузов и факультетов, ученых и общественных деятелей, государственных и коммерческих финансовых организаций, а также для миллионов людей, активно вкладывающих личные средства в финансовые инструменты и развитие российской экономики. Впервые на официальном уровне праздник был отмечен 8 сентября 2011 года. Ежегодно в День финансиста проводятся образовательные, просветительские, деловые и культурные мероприятия, направленные на повышение финансовой грамотности населения и компетентности специалистов финансовой системы.Традиционно к празднику приурочена церемония награждения лауреатов Всероссийской премии финансистов "Репутация", которая призвана поддерживать престиж и доверие к профессии финансиста. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, день финансиста в россии , россия