Примерно 400 человек уехали из курского приграничья за неделю
МЧС: за неделю из приграничья в безопасные районы убыли примерно 400 курян
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖители приграничных районов Курской области, пострадавшие в результате атаки ВСУ
Жители приграничных районов Курской области, пострадавшие в результате атаки ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Порядка четырехсот курян эвакуированы из приграничья в безопасные районы, 34 жителя эвакуированы из "серой зоны", информирует МЧС РФ в Telegram-канале.
"За прошедшую неделю из приграничья в безопасные районы убыли порядка четырехсот курян. Еще 34 жителя эвакуированы из "серой зоны". В 30 регионах работают 203 ПВР, где находятся более десяти тысяч человек, в том числе свыше 2,7 тысяч детей. Связь с родственниками удалось восстановить более ста жителям приграничья. Всего воссоединены 567 семей из Курской области", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что в регион доставлено свыше ста семидесяти тонн гумпомощи.
Всего с начала работ 169 колонн доставили порядка 4 тысяч тонн гуманитарных грузов. Через портал госуслуг приняты порядка 10 тысяч заявлений на финансовую помощь. Более 16 тысяч заявителей уже получили выплаты на общую сумму более 240 миллионов рублей. Всего финансовая помощь уже выплачена более 95 тысячам человек на сумму свыше 1,4 миллиардов рублей.
"Пиротехники МЧС России обследовали 15 населенных пунктов Курской области, обнаружили и обезвредили 88 взрывоопасных предметов. Всего с начала работ ликвидированы 396 ВОП", - уточнили в МЧС РФ.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 6 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10,4 тысячи военных, 81 танк.
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Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.