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Ефимов: 599 некапитальных объектов возведут на арендованных у Москвы землях - РИА Новости, 08.09.2024
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13:09 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/efimov-1971162023.html
Ефимов: 599 некапитальных объектов возведут на арендованных у Москвы землях
Ефимов: 599 некапитальных объектов возведут на арендованных у Москвы землях - РИА Новости, 08.09.2024
Ефимов: 599 некапитальных объектов возведут на арендованных у Москвы землях
С начала 2024 года арендаторы земельных участков в Москве получили разрешения на установку 599 некапитальных объектов, заявил заммэра столицы по... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T13:09
2024-09-08T13:09
градостроительный комплекс москвы
максим гаман
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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С начала 2024 года арендаторы земельных участков в Москве получили разрешения на установку 599 некапитальных объектов, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Речь идет о благоустройстве и спортивных объектах, которые можно разместить по упрощенной схеме."Чаще всего арендаторы обращаются за разрешением на установку шлагбаумов, ограждающих конструкций и дополнительных сооружений на производственных территориях. Кроме того, появится десять спортивных сооружений. Например, крытые теннисные корты и скалодром", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.В сообщении уточняется, что больше всего согласований (243) приходится на объекты на производственных площадках, то есть склады и навесы."Помимо этого, арендаторы получили право на установку 118 шлагбаумов и 71 контрольно-пропускного пункта", – добавил руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман.Также, как указывается в сообщении, разместят 70 хозплощадок, 32 ограждающие конструкции, а также трансформаторные подстанции и фонтаны.
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градостроительный комплекс москвы, максим гаман, владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Градостроительный комплекс Москвы, Максим Гаман, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
Ефимов: 599 некапитальных объектов возведут на арендованных у Москвы землях

Ефимов: 599 некапитальных объектов возведут на арендованных у Москвы землях

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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С начала 2024 года арендаторы земельных участков в Москве получили разрешения на установку 599 некапитальных объектов, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Речь идет о благоустройстве и спортивных объектах, которые можно разместить по упрощенной схеме.
"Чаще всего арендаторы обращаются за разрешением на установку шлагбаумов, ограждающих конструкций и дополнительных сооружений на производственных территориях. Кроме того, появится десять спортивных сооружений. Например, крытые теннисные корты и скалодром", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
В сообщении уточняется, что больше всего согласований (243) приходится на объекты на производственных площадках, то есть склады и навесы.
"Помимо этого, арендаторы получили право на установку 118 шлагбаумов и 71 контрольно-пропускного пункта", – добавил руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман.
Также, как указывается в сообщении, разместят 70 хозплощадок, 32 ограждающие конструкции, а также трансформаторные подстанции и фонтаны.
 
Градостроительный комплекс МосквыМаксим ГаманВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Москва
 
 
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