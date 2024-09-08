https://ria.ru/20240908/dtp-1971431439.html
В Башкирии два человека погибли в ДТП
В Башкирии два человека погибли в ДТП - РИА Новости, 08.09.2024
В Башкирии два человека погибли в ДТП
Два человека погибли, пятеро пострадали при столкновении трех автомобилей на трассе Уфа-Оренбург на территории Башкирии, сообщает госавтоинспекция региона. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T16:14
2024-09-08T16:14
2024-09-08T16:19
происшествия
авто
мелеузовский район
renault s.a
toyota corolla
renault clio
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971439267_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_9ab56bb67d26d0dd597c248c202ae905.jpg
УФА, 8 сен – РИА Новости. Два человека погибли, пятеро пострадали при столкновении трех автомобилей на трассе Уфа-Оренбург на территории Башкирии, сообщает госавтоинспекция региона. По данным ведомства, авария с жертвами произошла в Мелеузовском районе на 194 километре автодороги Уфа-Оренбург. Водитель Toyota Land Cruiser Prado при обгоне допустил касательное столкновение со встречной Daewoo Leganza, после чего съехал в кювет и опрокинулся. От удара автомобиль Daewoo столкнулся со встречным Renault Duster. "В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Toyota и его пассажирка скончались до приезда скорой медицинской помощи. Также со всех автомобилей доставлены в медучреждение пять человек", - сообщает региональная госавтоинспекция. По данным прокуратуры Башкирии, среди пострадавших есть ребенок.
https://ria.ru/20240908/dtp-1971352388.html
мелеузовский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971439267_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e1bddc3fcbd0118abfbce45f3039b669.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, мелеузовский район, renault s.a, toyota corolla, renault clio, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Авто, Мелеузовский район, Renault S.A, Toyota Corolla, Renault Clio, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Башкирии два человека погибли в ДТП
В Башкирии два человека погибли, пятеро пострадали в ДТП с тремя автомобилями