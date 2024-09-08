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В Башкирии два человека погибли в ДТП - РИА Новости, 08.09.2024
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16:14 08.09.2024 (обновлено: 16:19 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/dtp-1971431439.html
В Башкирии два человека погибли в ДТП
В Башкирии два человека погибли в ДТП - РИА Новости, 08.09.2024
В Башкирии два человека погибли в ДТП
Два человека погибли, пятеро пострадали при столкновении трех автомобилей на трассе Уфа-Оренбург на территории Башкирии, сообщает госавтоинспекция региона. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T16:14
2024-09-08T16:19
происшествия
авто
мелеузовский район
renault s.a
toyota corolla
renault clio
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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УФА, 8 сен – РИА Новости. Два человека погибли, пятеро пострадали при столкновении трех автомобилей на трассе Уфа-Оренбург на территории Башкирии, сообщает госавтоинспекция региона. По данным ведомства, авария с жертвами произошла в Мелеузовском районе на 194 километре автодороги Уфа-Оренбург. Водитель Toyota Land Cruiser Prado при обгоне допустил касательное столкновение со встречной Daewoo Leganza, после чего съехал в кювет и опрокинулся. От удара автомобиль Daewoo столкнулся со встречным Renault Duster. "В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Toyota и его пассажирка скончались до приезда скорой медицинской помощи. Также со всех автомобилей доставлены в медучреждение пять человек", - сообщает региональная госавтоинспекция. По данным прокуратуры Башкирии, среди пострадавших есть ребенок.
https://ria.ru/20240908/dtp-1971352388.html
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происшествия, авто, мелеузовский район, renault s.a, toyota corolla, renault clio, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Авто, Мелеузовский район, Renault S.A, Toyota Corolla, Renault Clio, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Башкирии два человека погибли в ДТП

В Башкирии два человека погибли, пятеро пострадали в ДТП с тремя автомобилями

© Фото : Прокуратура Республики Башкортостан/TelegramМесто столкновения автомобилей на трассе Уфа-Оренбург в Башкирии
Место столкновения автомобилей на трассе Уфа-Оренбург в Башкирии - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© Фото : Прокуратура Республики Башкортостан/Telegram
Место столкновения автомобилей на трассе Уфа-Оренбург в Башкирии
Читать ria.ru в
УФА, 8 сен – РИА Новости. Два человека погибли, пятеро пострадали при столкновении трех автомобилей на трассе Уфа-Оренбург на территории Башкирии, сообщает госавтоинспекция региона.
По данным ведомства, авария с жертвами произошла в Мелеузовском районе на 194 километре автодороги Уфа-Оренбург. Водитель Toyota Land Cruiser Prado при обгоне допустил касательное столкновение со встречной Daewoo Leganza, после чего съехал в кювет и опрокинулся. От удара автомобиль Daewoo столкнулся со встречным Renault Duster.
«
"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Toyota и его пассажирка скончались до приезда скорой медицинской помощи. Также со всех автомобилей доставлены в медучреждение пять человек", - сообщает региональная госавтоинспекция.
По данным прокуратуры Башкирии, среди пострадавших есть ребенок.
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ПроисшествияАвтоМелеузовский районRenault S.AToyota CorollaRenault ClioСход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
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