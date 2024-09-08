https://ria.ru/20240908/dtp-1971431439.html

В Башкирии два человека погибли в ДТП

В Башкирии два человека погибли в ДТП - РИА Новости, 08.09.2024

В Башкирии два человека погибли в ДТП

Два человека погибли, пятеро пострадали при столкновении трех автомобилей на трассе Уфа-Оренбург на территории Башкирии, сообщает госавтоинспекция региона. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T16:14

2024-09-08T16:14

2024-09-08T16:19

происшествия

авто

мелеузовский район

renault s.a

toyota corolla

renault clio

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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УФА, 8 сен – РИА Новости. Два человека погибли, пятеро пострадали при столкновении трех автомобилей на трассе Уфа-Оренбург на территории Башкирии, сообщает госавтоинспекция региона. По данным ведомства, авария с жертвами произошла в Мелеузовском районе на 194 километре автодороги Уфа-Оренбург. Водитель Toyota Land Cruiser Prado при обгоне допустил касательное столкновение со встречной Daewoo Leganza, после чего съехал в кювет и опрокинулся. От удара автомобиль Daewoo столкнулся со встречным Renault Duster. "В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Toyota и его пассажирка скончались до приезда скорой медицинской помощи. Также со всех автомобилей доставлены в медучреждение пять человек", - сообщает региональная госавтоинспекция. По данным прокуратуры Башкирии, среди пострадавших есть ребенок.

https://ria.ru/20240908/dtp-1971352388.html

мелеузовский район

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, мелеузовский район, renault s.a, toyota corolla, renault clio, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом