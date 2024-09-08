https://ria.ru/20240908/dtp-1971352388.html
В Крыму в ДТП погибли три человека
В Крыму в ДТП погибли три человека - РИА Новости, 08.09.2024
В Крыму в ДТП погибли три человека
ДТП, в котором погибли три человека, в том числе 9-летний ребенок, и еще двое получили ранения, произошло в Первомайском районе Крыма, прокуратура проводит... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T07:49
2024-09-08T07:49
2024-09-08T07:49
происшествия
первомайский район
республика крым
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_5f3764b3b6e7b03e12b9be32e914e854.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. ДТП, в котором погибли три человека, в том числе 9-летний ребенок, и еще двое получили ранения, произошло в Первомайском районе Крыма, прокуратура проводит проверку обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба ведомства. По предварительной информации, в субботу автомобиль "Citroen" в районе села Абрикосово не предоставил преимущество автомобилю "Lada Granta", съехал в кювет и загорелся. "В результате дорожно-транспортного происшествия трое человек, в том числе ребенок 2015 года рождения, находившиеся в автомобиле "Ситроен", погибли, еще двое получили травмы" , - заявили в ведомстве. Отмечается, что на место происшествия выезжал прокурор Первомайского района Роман Дугаренко. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия, добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240907/jugra-1971332765.html
https://ria.ru/20240907/avariya-1971323219.html
первомайский район
республика крым
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_a6272b03414be7ebdbcfc2859f107bd8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, первомайский район , республика крым, россия
Происшествия, Первомайский район , Республика Крым, Россия
В Крыму в ДТП погибли три человека
Прокуратура: в Крыму в ДТП погибли три человека, в том числе 9-летний ребенок
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. ДТП, в котором погибли три человека, в том числе 9-летний ребенок, и еще двое получили ранения, произошло в Первомайском районе Крыма, прокуратура проводит проверку обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительной информации, в субботу автомобиль "Citroen" в районе села Абрикосово не предоставил преимущество автомобилю "Lada Granta", съехал в кювет и загорелся.
"В результате дорожно-транспортного происшествия трое человек, в том числе ребенок 2015 года рождения, находившиеся в автомобиле "Ситроен", погибли, еще двое получили травмы" , - заявили в ведомстве.
Отмечается, что на место происшествия выезжал прокурор Первомайского района Роман Дугаренко.
В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия, добавляется в сообщении.