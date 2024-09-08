https://ria.ru/20240908/dtp-1971352388.html

В Крыму в ДТП погибли три человека

В Крыму в ДТП погибли три человека - РИА Новости, 08.09.2024

В Крыму в ДТП погибли три человека

ДТП, в котором погибли три человека, в том числе 9-летний ребенок, и еще двое получили ранения, произошло в Первомайском районе Крыма, прокуратура проводит... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T07:49

2024-09-08T07:49

2024-09-08T07:49

происшествия

первомайский район

республика крым

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_5f3764b3b6e7b03e12b9be32e914e854.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. ДТП, в котором погибли три человека, в том числе 9-летний ребенок, и еще двое получили ранения, произошло в Первомайском районе Крыма, прокуратура проводит проверку обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба ведомства. По предварительной информации, в субботу автомобиль "Citroen" в районе села Абрикосово не предоставил преимущество автомобилю "Lada Granta", съехал в кювет и загорелся. "В результате дорожно-транспортного происшествия трое человек, в том числе ребенок 2015 года рождения, находившиеся в автомобиле "Ситроен", погибли, еще двое получили травмы" , - заявили в ведомстве. Отмечается, что на место происшествия выезжал прокурор Первомайского района Роман Дугаренко. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240907/jugra-1971332765.html

https://ria.ru/20240907/avariya-1971323219.html

первомайский район

республика крым

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, первомайский район , республика крым, россия