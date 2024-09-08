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В Крыму в ДТП погибли три человека - РИА Новости, 08.09.2024
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07:49 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/dtp-1971352388.html
В Крыму в ДТП погибли три человека
В Крыму в ДТП погибли три человека - РИА Новости, 08.09.2024
В Крыму в ДТП погибли три человека
ДТП, в котором погибли три человека, в том числе 9-летний ребенок, и еще двое получили ранения, произошло в Первомайском районе Крыма, прокуратура проводит... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T07:49
2024-09-08T07:49
происшествия
первомайский район
республика крым
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. ДТП, в котором погибли три человека, в том числе 9-летний ребенок, и еще двое получили ранения, произошло в Первомайском районе Крыма, прокуратура проводит проверку обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба ведомства. По предварительной информации, в субботу автомобиль "Citroen" в районе села Абрикосово не предоставил преимущество автомобилю "Lada Granta", съехал в кювет и загорелся. "В результате дорожно-транспортного происшествия трое человек, в том числе ребенок 2015 года рождения, находившиеся в автомобиле "Ситроен", погибли, еще двое получили травмы" , - заявили в ведомстве. Отмечается, что на место происшествия выезжал прокурор Первомайского района Роман Дугаренко. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия, добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240907/jugra-1971332765.html
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происшествия, первомайский район , республика крым, россия
Происшествия, Первомайский район , Республика Крым, Россия
В Крыму в ДТП погибли три человека

Прокуратура: в Крыму в ДТП погибли три человека, в том числе 9-летний ребенок

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. ДТП, в котором погибли три человека, в том числе 9-летний ребенок, и еще двое получили ранения, произошло в Первомайском районе Крыма, прокуратура проводит проверку обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительной информации, в субботу автомобиль "Citroen" в районе села Абрикосово не предоставил преимущество автомобилю "Lada Granta", съехал в кювет и загорелся.
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"В результате дорожно-транспортного происшествия трое человек, в том числе ребенок 2015 года рождения, находившиеся в автомобиле "Ситроен", погибли, еще двое получили травмы" , - заявили в ведомстве.
Отмечается, что на место происшествия выезжал прокурор Первомайского района Роман Дугаренко.
В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия, добавляется в сообщении.
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