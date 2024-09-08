https://ria.ru/20240908/drony-1971421513.html

Пять украинских дронов атаковали населенные пункты в Белгородской области

Пять украинских дронов атаковали населенные пункты в Белгородской области - РИА Новости, 08.09.2024

Пять украинских дронов атаковали населенные пункты в Белгородской области

Пять украинских дронов атаковали населенные пункты в трех приграничных районах Белгородской области предварительно, пострадавших нет, сообщил в воскресенье... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T15:21

2024-09-08T15:21

2024-09-08T15:21

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 8 сен - РИА Новости. Пять украинских дронов атаковали населенные пункты в трех приграничных районах Белгородской области предварительно, пострадавших нет, сообщил в воскресенье губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Четыре населённых пункта подверглись атакам беспилотников со стороны ВСУ. По предварительным данным, во всех случаях обошлось без пострадавших. В селе Дроновка Грайворонского городского округа БПЛА атаковал припаркованную во дворе частного дома "Газель", - сообщил Гладков. В селе Новопетровка Валуйского округа вследствие атаки дрона повреждён частный дом. В Шебекинском округе в селе Муром два беспилотника атаковали частное домовладение. В посёлке Маслова Пристань в результате атаки дрона повреждено остекление в здании производственного предприятия. "Информация о последствиях уточняется", - подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20240907/obstrel-1971319573.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия