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Пять украинских дронов атаковали населенные пункты в Белгородской области - РИА Новости, 08.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:21 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/drony-1971421513.html
Пять украинских дронов атаковали населенные пункты в Белгородской области
Пять украинских дронов атаковали населенные пункты в Белгородской области - РИА Новости, 08.09.2024
Пять украинских дронов атаковали населенные пункты в Белгородской области
Пять украинских дронов атаковали населенные пункты в трех приграничных районах Белгородской области предварительно, пострадавших нет, сообщил в воскресенье... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T15:21
2024-09-08T15:21
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 8 сен - РИА Новости. Пять украинских дронов атаковали населенные пункты в трех приграничных районах Белгородской области предварительно, пострадавших нет, сообщил в воскресенье губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Четыре населённых пункта подверглись атакам беспилотников со стороны ВСУ. По предварительным данным, во всех случаях обошлось без пострадавших. В селе Дроновка Грайворонского городского округа БПЛА атаковал припаркованную во дворе частного дома "Газель", - сообщил Гладков. В селе Новопетровка Валуйского округа вследствие атаки дрона повреждён частный дом. В Шебекинском округе в селе Муром два беспилотника атаковали частное домовладение. В посёлке Маслова Пристань в результате атаки дрона повреждено остекление в здании производственного предприятия. "Информация о последствиях уточняется", - подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20240907/obstrel-1971319573.html
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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Пять украинских дронов атаковали населенные пункты в Белгородской области

Гладков: пять дронов ВСУ атаковали населенные пункты в Белгородской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкМестная жительница показывает осколки снарядов крупного калибра после ночного артобстрела по Петровскому району Донецка
Местная жительница показывает осколки снарядов крупного калибра после ночного артобстрела по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Местная жительница показывает осколки снарядов крупного калибра после ночного артобстрела по Петровскому району Донецка. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 8 сен - РИА Новости. Пять украинских дронов атаковали населенные пункты в трех приграничных районах Белгородской области предварительно, пострадавших нет, сообщил в воскресенье губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Четыре населённых пункта подверглись атакам беспилотников со стороны ВСУ. По предварительным данным, во всех случаях обошлось без пострадавших. В селе Дроновка Грайворонского городского округа БПЛА атаковал припаркованную во дворе частного дома "Газель", - сообщил Гладков.
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В селе Новопетровка Валуйского округа вследствие атаки дрона повреждён частный дом. В Шебекинском округе в селе Муром два беспилотника атаковали частное домовладение. В посёлке Маслова Пристань в результате атаки дрона повреждено остекление в здании производственного предприятия.
"Информация о последствиях уточняется", - подчеркнул глава региона.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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