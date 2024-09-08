https://ria.ru/20240908/drony-1971421513.html
Пять украинских дронов атаковали населенные пункты в Белгородской области
Пять украинских дронов атаковали населенные пункты в Белгородской области - РИА Новости, 08.09.2024
Пять украинских дронов атаковали населенные пункты в Белгородской области
Пять украинских дронов атаковали населенные пункты в трех приграничных районах Белгородской области предварительно, пострадавших нет, сообщил в воскресенье... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T15:21
2024-09-08T15:21
2024-09-08T15:21
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569320385_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3775498e6a5948f14c039726e5dc8c41.jpg
БЕЛГОРОД, 8 сен - РИА Новости. Пять украинских дронов атаковали населенные пункты в трех приграничных районах Белгородской области предварительно, пострадавших нет, сообщил в воскресенье губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Четыре населённых пункта подверглись атакам беспилотников со стороны ВСУ. По предварительным данным, во всех случаях обошлось без пострадавших. В селе Дроновка Грайворонского городского округа БПЛА атаковал припаркованную во дворе частного дома "Газель", - сообщил Гладков. В селе Новопетровка Валуйского округа вследствие атаки дрона повреждён частный дом. В Шебекинском округе в селе Муром два беспилотника атаковали частное домовладение. В посёлке Маслова Пристань в результате атаки дрона повреждено остекление в здании производственного предприятия. "Информация о последствиях уточняется", - подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20240907/obstrel-1971319573.html
https://ria.ru/20240811/shebekino-1965478156.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569320385_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_72ffbecb9b22179fdeafc1ee2aab0b66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Пять украинских дронов атаковали населенные пункты в Белгородской области
Гладков: пять дронов ВСУ атаковали населенные пункты в Белгородской области