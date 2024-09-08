https://ria.ru/20240908/doval-1971366211.html
Советник Моди приедет в Россию для переговоров с Путиным, сообщает СМИ
Советник Моди приедет в Россию для переговоров с Путиным, сообщает СМИ - РИА Новости, 08.09.2024
Советник Моди приедет в Россию для переговоров с Путиным, сообщает СМИ
Советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал прибудет в Россию с визитом на следующей неделе для обсуждения ситуации на Украине,... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T10:03
2024-09-08T10:03
2024-09-08T10:03
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал прибудет в Россию с визитом на следующей неделе для обсуждения ситуации на Украине, рассчитывает на встречу с российским президентом, сообщает телеканал India Today со ссылкой на источники. "Советник по национальной безопасности Аджит Довал посетит Москву с 10 по 11 сентября, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным", - передает телеканал, добавляя, что Довал "обсудит мирные усилия, направленные на урегулирование" украинского конфликта. Отмечается, что Довал также примет участие во встрече представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, и проведет переговоры с российскими и китайскими официальными лицами.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, индия, украина, владимир путин, аджит довал, брикс
В мире, Россия, Индия, Украина, Владимир Путин, Аджит Довал, БРИКС
Советник Моди приедет в Россию для переговоров с Путиным, сообщает СМИ
India Today: советник Моди приедет в Россию для переговоров с Путиным