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Советник Моди приедет в Россию для переговоров с Путиным, сообщает СМИ - РИА Новости, 08.09.2024
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10:03 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/doval-1971366211.html
Советник Моди приедет в Россию для переговоров с Путиным, сообщает СМИ
Советник Моди приедет в Россию для переговоров с Путиным, сообщает СМИ - РИА Новости, 08.09.2024
Советник Моди приедет в Россию для переговоров с Путиным, сообщает СМИ
Советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал прибудет в Россию с визитом на следующей неделе для обсуждения ситуации на Украине,... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T10:03
2024-09-08T10:03
в мире
россия
индия
украина
владимир путин
аджит довал
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал прибудет в Россию с визитом на следующей неделе для обсуждения ситуации на Украине, рассчитывает на встречу с российским президентом, сообщает телеканал India Today со ссылкой на источники. "Советник по национальной безопасности Аджит Довал посетит Москву с 10 по 11 сентября, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным", - передает телеканал, добавляя, что Довал "обсудит мирные усилия, направленные на урегулирование" украинского конфликта. Отмечается, что Довал также примет участие во встрече представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, и проведет переговоры с российскими и китайскими официальными лицами.
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в мире, россия, индия, украина, владимир путин, аджит довал, брикс
В мире, Россия, Индия, Украина, Владимир Путин, Аджит Довал, БРИКС
Советник Моди приедет в Россию для переговоров с Путиным, сообщает СМИ

India Today: советник Моди приедет в Россию для переговоров с Путиным

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСоветник премьер-министра Индии по безопасности Аджит Довал
Советник премьер-министра Индии по безопасности Аджит Довал - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Советник премьер-министра Индии по безопасности Аджит Довал. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал прибудет в Россию с визитом на следующей неделе для обсуждения ситуации на Украине, рассчитывает на встречу с российским президентом, сообщает телеканал India Today со ссылкой на источники.
"Советник по национальной безопасности Аджит Довал посетит Москву с 10 по 11 сентября, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным", - передает телеканал, добавляя, что Довал "обсудит мирные усилия, направленные на урегулирование" украинского конфликта.
Отмечается, что Довал также примет участие во встрече представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, и проведет переговоры с российскими и китайскими официальными лицами.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Индия может сподвигнуть Украину к выходу на переговоры, заявил Песков
5 сентября, 09:01
 
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