https://ria.ru/20240908/doval-1971366211.html

Советник Моди приедет в Россию для переговоров с Путиным, сообщает СМИ

Советник Моди приедет в Россию для переговоров с Путиным, сообщает СМИ - РИА Новости, 08.09.2024

Советник Моди приедет в Россию для переговоров с Путиным, сообщает СМИ

Советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал прибудет в Россию с визитом на следующей неделе для обсуждения ситуации на Украине,... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T10:03

2024-09-08T10:03

2024-09-08T10:03

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россия

индия

украина

владимир путин

аджит довал

брикс

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал прибудет в Россию с визитом на следующей неделе для обсуждения ситуации на Украине, рассчитывает на встречу с российским президентом, сообщает телеканал India Today со ссылкой на источники. "Советник по национальной безопасности Аджит Довал посетит Москву с 10 по 11 сентября, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным", - передает телеканал, добавляя, что Довал "обсудит мирные усилия, направленные на урегулирование" украинского конфликта. Отмечается, что Довал также примет участие во встрече представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, и проведет переговоры с российскими и китайскими официальными лицами.

https://ria.ru/20240905/peskov-1970714365.html

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Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

в мире, россия, индия, украина, владимир путин, аджит довал, брикс