В Днепропетровске сожгли автомобиль служащей 93-й бригады ВСУ
В Днепропетровске сожгли автомобиль главы патронатной службы 93-й бригады ВСУ
© Фото : ГСЧС УкраиныПожарные на Украине
© Фото : ГСЧС Украины
Пожарные на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Неизвестные в Днепропетровске сожгли автомобиль главы патронатной службы 93-й отдельной механизированной бригады украинских войск "Холодный Яр" Алины Карнауховой, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале со ссылкой на ее заявление в соцсетях.
"В Днепре (украинское название Днепропетровска - ред.) сожгли автомобиль главы патронатной службы 93-й бригады Алины Карнауховой", - говорится в сообщении издания.
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По данным издания, поджог произошел в одном из спальных районов города. Отмечается, что автомобиль использовался для выполнения боевых задач в Донецкой области.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои авто от поджога наклейками с надписью "не ТЦК". ТЦК - территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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