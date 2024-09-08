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В Днепропетровске сожгли автомобиль служащей 93-й бригады ВСУ - РИА Новости, 08.09.2024
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22:30 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/dnepropetrovsk-1971486474.html
В Днепропетровске сожгли автомобиль служащей 93-й бригады ВСУ
В Днепропетровске сожгли автомобиль служащей 93-й бригады ВСУ - РИА Новости, 08.09.2024
В Днепропетровске сожгли автомобиль служащей 93-й бригады ВСУ
Неизвестные в Днепропетровске сожгли автомобиль главы патронатной службы 93-й отдельной механизированной бригады украинских войск "Холодный Яр" Алины... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T22:30
2024-09-08T22:30
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Неизвестные в Днепропетровске сожгли автомобиль главы патронатной службы 93-й отдельной механизированной бригады украинских войск "Холодный Яр" Алины Карнауховой, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале со ссылкой на ее заявление в соцсетях. "В Днепре (украинское название Днепропетровска - ред.) сожгли автомобиль главы патронатной службы 93-й бригады Алины Карнауховой", - говорится в сообщении издания. По данным издания, поджог произошел в одном из спальных районов города. Отмечается, что автомобиль использовался для выполнения боевых задач в Донецкой области. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои авто от поджога наклейками с надписью "не ТЦК". ТЦК - территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240702/odessa-1956896130.html
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в мире, днепропетровск, украина, днепр (город), страна.ua
В мире, Днепропетровск, Украина, Днепр (город), Страна.ua
В Днепропетровске сожгли автомобиль служащей 93-й бригады ВСУ

В Днепропетровске сожгли автомобиль главы патронатной службы 93-й бригады ВСУ

© Фото : ГСЧС УкраиныПожарные на Украине
Пожарные на Украине - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Пожарные на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Неизвестные в Днепропетровске сожгли автомобиль главы патронатной службы 93-й отдельной механизированной бригады украинских войск "Холодный Яр" Алины Карнауховой, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале со ссылкой на ее заявление в соцсетях.
Днепре (украинское название Днепропетровска - ред.) сожгли автомобиль главы патронатной службы 93-й бригады Алины Карнауховой", - говорится в сообщении издания.
Пожарные на Украине - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Украинские СМИ сообщили о серии поджогов в Одессе
2 июля, 16:02
По данным издания, поджог произошел в одном из спальных районов города. Отмечается, что автомобиль использовался для выполнения боевых задач в Донецкой области.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои авто от поджога наклейками с надписью "не ТЦК". ТЦК - территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
В Днепропетровске подожгли автомобиль военнослужащего ВСУ
29 августа, 10:33
 
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