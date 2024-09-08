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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр" - РИА Новости, 08.09.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр"
ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне действий российской группировки войск "Днепр", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T11:36
2024-09-08T11:36
2024-09-08T11:36
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне действий российской группировки войск "Днепр", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 39-й бригады береговой обороны ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 121-й, 124-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Гавриловка, Веселое, Отрадокаменка, Новокаиры, Антоновка и Днепровское Херсонской области", - говорится в сводке военного ведомства. "Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, боевая бронированная машина и пять автомобилей", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20240430/spetsoperatsiya-1943147443.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр"
МО: ВСУ потеряли до 50 военных в зоне действий группировки войск "Днепр"