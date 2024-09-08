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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр" - РИА Новости, 08.09.2024
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11:36 08.09.2024
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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр" - РИА Новости, 08.09.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр"
ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне действий российской группировки войск "Днепр", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T11:36
2024-09-08T11:36
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне действий российской группировки войск "Днепр", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 39-й бригады береговой обороны ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 121-й, 124-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Гавриловка, Веселое, Отрадокаменка, Новокаиры, Антоновка и Днепровское Херсонской области", - говорится в сводке военного ведомства. "Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, боевая бронированная машина и пять автомобилей", - отмечает МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр"

МО: ВСУ потеряли до 50 военных в зоне действий группировки войск "Днепр"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне действий российской группировки войск "Днепр", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 39-й бригады береговой обороны ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 121-й, 124-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Гавриловка, Веселое, Отрадокаменка, Новокаиры, Антоновка и Днепровское Херсонской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, боевая бронированная машина и пять автомобилей", - отмечает МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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