https://ria.ru/20240908/dnepr-1971380108.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр" - РИА Новости, 08.09.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Днепр"

ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне действий российской группировки войск "Днепр", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T11:36

2024-09-08T11:36

2024-09-08T11:36

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне действий российской группировки войск "Днепр", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 39-й бригады береговой обороны ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 121-й, 124-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Гавриловка, Веселое, Отрадокаменка, Новокаиры, Антоновка и Днепровское Херсонской области", - говорится в сводке военного ведомства. "Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, боевая бронированная машина и пять автомобилей", - отмечает МО РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность