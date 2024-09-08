https://ria.ru/20240908/dietolog-1971342448.html

Врач рассказала, кому нельзя есть помидоры

Врач рассказала, кому нельзя есть помидоры - РИА Новости, 08.09.2024

Врач рассказала, кому нельзя есть помидоры

Рекомендуется отказаться от употребления томатов людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) в стадии обострения, а также пациентам с подагрой, так... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T03:11

2024-09-08T03:11

2024-09-08T03:50

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Рекомендуется отказаться от употребления томатов людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) в стадии обострения, а также пациентам с подагрой, так как этот овощ задерживает выведение мочевой кислоты, рассказала РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова. "Томаты при заболевании желудочно-кишечного тракта в стадии обострения не рекомендуются. Они содержат кислоты — лимонную и яблочную, которые могут вызвать изжогу и боль в желудке, так же они будут усиливать моторику желудочно-кишечного тракта, что в период обострения заболевания усугубит состояние пациента", — сказала Волкова. Также диетолог добавила, что рекомендуется отказаться от томатов при наличии такого заболевания, как подагра. "Их (томаты. — Прим. ред.) нельзя при таком заболевании, как подагра", — отметила собеседник.Специалист пояснила, что помидоры задерживают выведение мочевой кислоты. А подагра — это как раз заболевание, которое связано с избыточным накоплением мочевой кислоты в организме. Оно приводит к образованию кристаллов мочевой кислоты в суставах и почках, резюмировала Волкова.

https://rsport.ria.ru/20240826/pochemu-plotnyy-zavtrak-takoy-populyarnyy-1966434240.html

https://rsport.ria.ru/20240903/realnaya-polza-yagod-godzhi-1969904805.html

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