Значимых жалоб в ходе ДЭГ не зафиксировали
Значимых жалоб, способных повлиять на итоги ДЭГ, не зафиксировали
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Значимых жалоб, которые могли бы повлиять на подведение итогов дистанционного электронного голосования в ЕДГ-2024, не зафиксировано, сообщил глава ТИК ДЭГ Олег Артамонов.
"Что касается хода (дистанционного - ред.) голосования, то на данный момент каких-либо значимых жалоб, рассмотрение которых могло бы повлиять на подведение итогов комиссией (ДЭГ - ред.) не зафиксировано", - сказал Артамонов во время брифинга о ходе Единого дня голосования.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.
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