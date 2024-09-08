https://ria.ru/20240908/deg-1971390600.html

Значимых жалоб в ходе ДЭГ не зафиксировали

Значимых жалоб в ходе ДЭГ не зафиксировали - РИА Новости, 08.09.2024

Значимых жалоб в ходе ДЭГ не зафиксировали

Значимых жалоб, которые могли бы повлиять на подведение итогов дистанционного электронного голосования в ЕДГ-2024, не зафиксировано, сообщил глава ТИК ДЭГ Олег... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T12:41

2024-09-08T12:41

2024-09-08T12:41

политика

россия

абакан

анадырь

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932299492_0:56:3541:2048_1920x0_80_0_0_e256a0bfc439eca1ac13159887ede92e.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Значимых жалоб, которые могли бы повлиять на подведение итогов дистанционного электронного голосования в ЕДГ-2024, не зафиксировано, сообщил глава ТИК ДЭГ Олег Артамонов. "Что касается хода (дистанционного - ред.) голосования, то на данный момент каких-либо значимых жалоб, рассмотрение которых могло бы повлиять на подведение итогов комиссией (ДЭГ - ред.) не зафиксировано", - сказал Артамонов во время брифинга о ходе Единого дня голосования. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.

https://ria.ru/20240907/pamfilova-1971298186.html

россия

абакан

анадырь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, абакан, анадырь, госдума рф