https://ria.ru/20240908/deg-1971382616.html

Москалькова проголосовала через ДЭГ

Москалькова проголосовала через ДЭГ - РИА Новости, 08.09.2024

Москалькова проголосовала через ДЭГ

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что проголосовала на выборах в ЕДГ-2024 дистанционно, она отметила... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T11:53

2024-09-08T11:53

2024-09-08T11:53

политика

россия

абакан

анадырь

татьяна москалькова

госдума рф

выборы в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861807608_0:141:2448:1519_1920x0_80_0_0_951ae04f38af68496afd69d601a14a8d.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что проголосовала на выборах в ЕДГ-2024 дистанционно, она отметила удобство такого способа голосования. "Впервые проголосовала на выборах дистанционно. Это действительно очень быстро и удобно - заняло не больше пары минут. Важнейшее право человека - участвовать в управлении делами государства - теперь стало еще более доступно", - написала Москалькова. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.

https://ria.ru/20240908/vybory-1971357400.html

россия

абакан

анадырь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, абакан, анадырь, татьяна москалькова, госдума рф, выборы в россии — 2024