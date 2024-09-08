https://ria.ru/20240908/deg-1971382616.html
Москалькова проголосовала через ДЭГ
Москалькова проголосовала через ДЭГ - РИА Новости, 08.09.2024
Москалькова проголосовала через ДЭГ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что проголосовала на выборах в ЕДГ-2024 дистанционно, она отметила... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T11:53
2024-09-08T11:53
2024-09-08T11:53
политика
россия
абакан
анадырь
татьяна москалькова
госдума рф
выборы в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861807608_0:141:2448:1519_1920x0_80_0_0_951ae04f38af68496afd69d601a14a8d.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что проголосовала на выборах в ЕДГ-2024 дистанционно, она отметила удобство такого способа голосования. "Впервые проголосовала на выборах дистанционно. Это действительно очень быстро и удобно - заняло не больше пары минут. Важнейшее право человека - участвовать в управлении делами государства - теперь стало еще более доступно", - написала Москалькова. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.
https://ria.ru/20240908/vybory-1971357400.html
россия
абакан
анадырь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861807608_204:0:2376:1629_1920x0_80_0_0_c90a0bd0bdfe5171faadfe8c484dfe17.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, абакан, анадырь, татьяна москалькова, госдума рф, выборы в россии — 2024
Политика, Россия, Абакан, Анадырь, Татьяна Москалькова, Госдума РФ, Выборы в России — 2024
Москалькова проголосовала через ДЭГ
Москалькова проголосовала через ДЭГ, отметив что это заняло пару минут