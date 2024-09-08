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Москалькова проголосовала через ДЭГ - РИА Новости, 08.09.2024
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11:53 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/deg-1971382616.html
Москалькова проголосовала через ДЭГ
Москалькова проголосовала через ДЭГ - РИА Новости, 08.09.2024
Москалькова проголосовала через ДЭГ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что проголосовала на выборах в ЕДГ-2024 дистанционно, она отметила... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T11:53
2024-09-08T11:53
политика
россия
абакан
анадырь
татьяна москалькова
госдума рф
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что проголосовала на выборах в ЕДГ-2024 дистанционно, она отметила удобство такого способа голосования. "Впервые проголосовала на выборах дистанционно. Это действительно очень быстро и удобно - заняло не больше пары минут. Важнейшее право человека - участвовать в управлении делами государства - теперь стало еще более доступно", - написала Москалькова. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.
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политика, россия, абакан, анадырь, татьяна москалькова, госдума рф, выборы в россии — 2024
Политика, Россия, Абакан, Анадырь, Татьяна Москалькова, Госдума РФ, Выборы в России — 2024
Москалькова проголосовала через ДЭГ

Москалькова проголосовала через ДЭГ, отметив что это заняло пару минут

© РИА Новости / Илья ПиталевТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что проголосовала на выборах в ЕДГ-2024 дистанционно, она отметила удобство такого способа голосования.
"Впервые проголосовала на выборах дистанционно. Это действительно очень быстро и удобно - заняло не больше пары минут. Важнейшее право человека - участвовать в управлении делами государства - теперь стало еще более доступно", - написала Москалькова.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.
Голосование на участке №3420 на выборах депутатов Мосгордумы - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Третий день голосования на выборах в Москве начался штатно
09:01
 
ПолитикаРоссияАбаканАнадырьТатьяна МоскальковаГосдума РФВыборы в России — 2024
 
 
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