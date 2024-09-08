https://ria.ru/20240908/ddos-ataki-1971462734.html

В ЦИК назвали число DDoS-атак на информресурсы за время выборов

В ЦИК назвали число DDoS-атак на информресурсы за время выборов - РИА Новости, 08.09.2024

В ЦИК назвали число DDoS-атак на информресурсы за время выборов

Число DDoS-атак с 5 сентября на информационные ресурсы ЦИК достигло 200 тысяч, сообщил член Центризбиркома Игорь Борисов. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T20:04

2024-09-08T20:04

2024-09-08T20:04

политика

россия

абакан

анадырь

игорь борисов

госдума рф

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Число DDoS-атак с 5 сентября на информационные ресурсы ЦИК достигло 200 тысяч, сообщил член Центризбиркома Игорь Борисов. "Уже сейчас численность атак переваливает за 200 тысяч. То есть, из них до 1% - атаки высочайшего уровня критичности. Число DDoS-атак находится на среднем уровне попыток воздействия на выборные электоральные ресурсы", - сказал Борисов на сессии "Попытки внешнего вмешательства в российские выборы". Член ЦИК также отметил, что не сегодняшний день не зафиксировано атак на инфраструктуру. "Попыток взломать нашу избирательную систему сегодня не зафиксировано", - заявил Борисов. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте проходят прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избираются региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования избираются два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, идут довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах - выборы в заксобрания. -0-

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Наталья Макарова

политика, россия, абакан, анадырь, игорь борисов, госдума рф, выборы в россии — 2024