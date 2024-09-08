Губернатор Мурманской области проголосовал на выборах главы региона
Глава Мурманской области Чибис с супругой проголосовали на выборах главы региона
© РИА Новости / Дмитрий Дубов | Перейти в медиабанкГубернатор Мурманской области Андрей Чибис и его супруга Евгения Чибис голосуют на выборах губернатора Мурманской области. 8 сентября 2024
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и его супруга Евгения Чибис голосуют на выборах губернатора Мурманской области. 8 сентября 2024
МУРМАНСК, 8 сен – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис с супругой пришел на избирательный участок в мурманскую школу и проголосовал на выборах главы региона.
"Вы спросите, за что голосовал? За "На Севере - жить!". За изменения, которые уже произошли по этому стратегическому плану развития", - написал Чибис в своем Telegram-канале и опубликовал фотографию с супругой на избирательном участке.
На должность губернатора региона претендуют четыре человека: кандидатом от "Единой России" стал Андрей Чибис, от ЛДПР – Станислав Гонтарь, от КПРФ - Юрий Ваталин, от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" - Юрий Климченко. Выборы проходят в течение двух дней – 7 и 8 сентября. Избиратели региона имеют возможность проголосовать дистанционно.