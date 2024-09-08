https://ria.ru/20240908/chibis-1971422216.html

Губернатор Мурманской области проголосовал на выборах главы региона

Губернатор Мурманской области проголосовал на выборах главы региона - РИА Новости, 08.09.2024

Губернатор Мурманской области проголосовал на выборах главы региона

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис с супругой пришел на избирательный участок в мурманскую школу и проголосовал на выборах главы региона. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T15:25

2024-09-08T15:25

2024-09-08T15:27

политика

мурманская область

андрей чибис

единая россия

лдпр

выборы в россии — 2024

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МУРМАНСК, 8 сен – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис с супругой пришел на избирательный участок в мурманскую школу и проголосовал на выборах главы региона. "Вы спросите, за что голосовал? За "На Севере - жить!". За изменения, которые уже произошли по этому стратегическому плану развития", - написал Чибис в своем Telegram-канале и опубликовал фотографию с супругой на избирательном участке. На должность губернатора региона претендуют четыре человека: кандидатом от "Единой России" стал Андрей Чибис, от ЛДПР – Станислав Гонтарь, от КПРФ - Юрий Ваталин, от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" - Юрий Климченко. Выборы проходят в течение двух дней – 7 и 8 сентября. Избиратели региона имеют возможность проголосовать дистанционно.

https://ria.ru/20240611/chibis-1952283622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, мурманская область, андрей чибис, единая россия, лдпр, выборы в россии — 2024