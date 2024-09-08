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Губернатор Мурманской области проголосовал на выборах главы региона - РИА Новости, 08.09.2024
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15:25 08.09.2024 (обновлено: 15:27 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/chibis-1971422216.html
Губернатор Мурманской области проголосовал на выборах главы региона
Губернатор Мурманской области проголосовал на выборах главы региона - РИА Новости, 08.09.2024
Губернатор Мурманской области проголосовал на выборах главы региона
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис с супругой пришел на избирательный участок в мурманскую школу и проголосовал на выборах главы региона. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T15:25
2024-09-08T15:27
политика
мурманская область
андрей чибис
единая россия
лдпр
выборы в россии — 2024
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МУРМАНСК, 8 сен – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис с супругой пришел на избирательный участок в мурманскую школу и проголосовал на выборах главы региона. "Вы спросите, за что голосовал? За "На Севере - жить!". За изменения, которые уже произошли по этому стратегическому плану развития", - написал Чибис в своем Telegram-канале и опубликовал фотографию с супругой на избирательном участке. На должность губернатора региона претендуют четыре человека: кандидатом от "Единой России" стал Андрей Чибис, от ЛДПР – Станислав Гонтарь, от КПРФ - Юрий Ваталин, от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" - Юрий Климченко. Выборы проходят в течение двух дней – 7 и 8 сентября. Избиратели региона имеют возможность проголосовать дистанционно.
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политика, мурманская область, андрей чибис, единая россия, лдпр, выборы в россии — 2024
Политика, Мурманская область, Андрей Чибис, Единая Россия, ЛДПР, Выборы в России — 2024
Губернатор Мурманской области проголосовал на выборах главы региона

Глава Мурманской области Чибис с супругой проголосовали на выборах главы региона

© РИА Новости / Дмитрий Дубов | Перейти в медиабанкГубернатор Мурманской области Андрей Чибис и его супруга Евгения Чибис голосуют на выборах губернатора Мурманской области. 8 сентября 2024
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и его супруга Евгения Чибис голосуют на выборах губернатора Мурманской области. 8 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Дубов
Перейти в медиабанк
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и его супруга Евгения Чибис голосуют на выборах губернатора Мурманской области. 8 сентября 2024
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 8 сен – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис с супругой пришел на избирательный участок в мурманскую школу и проголосовал на выборах главы региона.
"Вы спросите, за что голосовал? За "На Севере - жить!". За изменения, которые уже произошли по этому стратегическому плану развития", - написал Чибис в своем Telegram-канале и опубликовал фотографию с супругой на избирательном участке.
На должность губернатора региона претендуют четыре человека: кандидатом от "Единой России" стал Андрей Чибис, от ЛДПР – Станислав Гонтарь, от КПРФ - Юрий Ваталин, от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" - Юрий Климченко. Выборы проходят в течение двух дней – 7 и 8 сентября. Избиратели региона имеют возможность проголосовать дистанционно.
Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Чибиса выдвинули кандидатом от ЕР на пост губернатора Мурманской области
11 июня, 20:54
 
ПолитикаМурманская областьАндрей ЧибисЕдиная РоссияЛДПРВыборы в России — 2024
 
 
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