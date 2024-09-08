Участники онлайн-голосования направили на благотворительность 32 млн рублей
Участники онлайн-голосования направили на благотворительность 32 млн руб баллами
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Носители для разделенного ключа расшифрования, который используется в процедуре дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Участники электронного голосования в Москве направили на благотворительность 32 миллиона рублей баллами "Миллиона призов", москвичи отправляют средства на поддержку участников специальной военной операции и жителей приграничных районов Курской области, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
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"Участники акции "Выбираем Вместе 2024 — Москва" программы "Миллион призов" направили 32 миллиона рублей на благотворительность. Они сделали пожертвования с помощью призовых баллов, которые разыгрывают среди голосующих электронно на выборах депутатов Московской городской Думы, муниципальных депутатов Троицкого и Новомосковского административных округов и района Куркино. 18,6 миллиона рублей из общей суммы пожертвований победители призовой акции направили на поддержку участников специальной военной операции и жителей приграничных районов Курской области. Еще более 13 миллионов рублей москвичи перечислили в адрес благотворительных фондов, которые помогают тяжелобольным людям и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, а также бездомным животным", - говорится в сообщении.
Розыгрыши проводились среди горожан, которые отдали голос на выборах депутатов онлайн или с помощью терминала на избирательном участке. Победителями двух розыгрышей стали уже более 1,5 миллиона человек.