Рейтинг@Mail.ru
Участники онлайн-голосования направили на благотворительность 32 млн рублей - РИА Новости, 08.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
14:39 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/blagotvoritelnost-1971413241.html
Участники онлайн-голосования направили на благотворительность 32 млн рублей
Участники онлайн-голосования направили на благотворительность 32 млн рублей - РИА Новости, 08.09.2024
Участники онлайн-голосования направили на благотворительность 32 млн рублей
Участники электронного голосования в Москве направили на благотворительность 32 миллиона рублей баллами "Миллиона призов", москвичи отправляют средства на... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T14:39
2024-09-08T14:39
надежные люди
общество
москва
курская область
новомосковский административный округ
московская городская дума
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932299492_0:56:3541:2048_1920x0_80_0_0_e256a0bfc439eca1ac13159887ede92e.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Участники электронного голосования в Москве направили на благотворительность 32 миллиона рублей баллами "Миллиона призов", москвичи отправляют средства на поддержку участников специальной военной операции и жителей приграничных районов Курской области, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Участники акции "Выбираем Вместе 2024 — Москва" программы "Миллион призов" направили 32 миллиона рублей на благотворительность. Они сделали пожертвования с помощью призовых баллов, которые разыгрывают среди голосующих электронно на выборах депутатов Московской городской Думы, муниципальных депутатов Троицкого и Новомосковского административных округов и района Куркино. 18,6 миллиона рублей из общей суммы пожертвований победители призовой акции направили на поддержку участников специальной военной операции и жителей приграничных районов Курской области. Еще более 13 миллионов рублей москвичи перечислили в адрес благотворительных фондов, которые помогают тяжелобольным людям и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, а также бездомным животным", - говорится в сообщении. Розыгрыши проводились среди горожан, которые отдали голос на выборах депутатов онлайн или с помощью терминала на избирательном участке. Победителями двух розыгрышей стали уже более 1,5 миллиона человек.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933643165.html
москва
курская область
новомосковский административный округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932299492_810:0:3541:2048_1920x0_80_0_0_05f7966f2f9782fee7d3c322f59730ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, курская область, новомосковский административный округ, московская городская дума
Надежные люди, Общество, Москва, Курская область, Новомосковский административный округ, Московская городская дума
Участники онлайн-голосования направили на благотворительность 32 млн рублей

Участники онлайн-голосования направили на благотворительность 32 млн руб баллами

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкНосители для разделенного ключа расшифрования, который используется в процедуре дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ
Носители для разделенного ключа расшифрования, который используется в процедуре дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Носители для разделенного ключа расшифрования, который используется в процедуре дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Участники электронного голосования в Москве направили на благотворительность 32 миллиона рублей баллами "Миллиона призов", москвичи отправляют средства на поддержку участников специальной военной операции и жителей приграничных районов Курской области, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
«
"Участники акции "Выбираем Вместе 2024 — Москва" программы "Миллион призов" направили 32 миллиона рублей на благотворительность. Они сделали пожертвования с помощью призовых баллов, которые разыгрывают среди голосующих электронно на выборах депутатов Московской городской Думы, муниципальных депутатов Троицкого и Новомосковского административных округов и района Куркино. 18,6 миллиона рублей из общей суммы пожертвований победители призовой акции направили на поддержку участников специальной военной операции и жителей приграничных районов Курской области. Еще более 13 миллионов рублей москвичи перечислили в адрес благотворительных фондов, которые помогают тяжелобольным людям и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, а также бездомным животным", - говорится в сообщении.
Розыгрыши проводились среди горожан, которые отдали голос на выборах депутатов онлайн или с помощью терминала на избирательном участке. Победителями двух розыгрышей стали уже более 1,5 миллиона человек.
Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Более двух миллионов человек стали победителями розыгрышей "Миллион призов"
17 марта, 11:27
 
Надежные людиОбществоМоскваКурская областьНовомосковский административный округМосковская городская дума
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала