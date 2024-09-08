https://ria.ru/20240908/blagotvoritelnost-1971413241.html

Участники онлайн-голосования направили на благотворительность 32 млн рублей

Участники онлайн-голосования направили на благотворительность 32 млн рублей - РИА Новости, 08.09.2024

Участники онлайн-голосования направили на благотворительность 32 млн рублей

Участники электронного голосования в Москве направили на благотворительность 32 миллиона рублей баллами "Миллиона призов", москвичи отправляют средства на... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T14:39

2024-09-08T14:39

2024-09-08T14:39

надежные люди

общество

москва

курская область

новомосковский административный округ

московская городская дума

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Участники электронного голосования в Москве направили на благотворительность 32 миллиона рублей баллами "Миллиона призов", москвичи отправляют средства на поддержку участников специальной военной операции и жителей приграничных районов Курской области, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Участники акции "Выбираем Вместе 2024 — Москва" программы "Миллион призов" направили 32 миллиона рублей на благотворительность. Они сделали пожертвования с помощью призовых баллов, которые разыгрывают среди голосующих электронно на выборах депутатов Московской городской Думы, муниципальных депутатов Троицкого и Новомосковского административных округов и района Куркино. 18,6 миллиона рублей из общей суммы пожертвований победители призовой акции направили на поддержку участников специальной военной операции и жителей приграничных районов Курской области. Еще более 13 миллионов рублей москвичи перечислили в адрес благотворительных фондов, которые помогают тяжелобольным людям и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, а также бездомным животным", - говорится в сообщении. Розыгрыши проводились среди горожан, которые отдали голос на выборах депутатов онлайн или с помощью терминала на избирательном участке. Победителями двух розыгрышей стали уже более 1,5 миллиона человек.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933643165.html

москва

курская область

новомосковский административный округ

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, курская область, новомосковский административный округ, московская городская дума