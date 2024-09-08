https://ria.ru/20240908/besprozvannyh-1971492800.html

Беспрозванных лидирует на выборах главы Калининградской области

Беспрозванных лидирует на выборах главы Калининградской области - РИА Новости, 08.09.2024

Беспрозванных лидирует на выборах главы Калининградской области

Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 75,73% голосов, свидетельствуют данные ЦИК... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T23:46

2024-09-08T23:46

2024-09-08T23:46

политика

калининградская область

алексей беспрозванных

единая россия

цик рф

лдпр

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 75,73% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 56,94% протоколов. Согласно данным на онлайн-табло в информационном центре ЦИК, на втором месте идет Евгений Мишин от ЛДПР с 10,20% голосов, на третьей строке - Максим Буланов (КПРФ) с 6,53% голосов, на четвертой - Юрий Шитиков ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 6,23% голосов.

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, калининградская область, алексей беспрозванных, единая россия, цик рф, лдпр, выборы в россии — 2024