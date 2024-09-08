https://ria.ru/20240908/besprozvannyh-1971492800.html
Беспрозванных лидирует на выборах главы Калининградской области
Беспрозванных лидирует на выборах главы Калининградской области - РИА Новости, 08.09.2024
Беспрозванных лидирует на выборах главы Калининградской области
Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 75,73% голосов, свидетельствуют данные ЦИК... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T23:46
2024-09-08T23:46
2024-09-08T23:46
политика
калининградская область
алексей беспрозванных
единая россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 75,73% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 56,94% протоколов. Согласно данным на онлайн-табло в информационном центре ЦИК, на втором месте идет Евгений Мишин от ЛДПР с 10,20% голосов, на третьей строке - Максим Буланов (КПРФ) с 6,53% голосов, на четвертой - Юрий Шитиков ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 6,23% голосов.
https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, калининградская область, алексей беспрозванных, единая россия, цик рф, лдпр, выборы в россии — 2024
Политика, Калининградская область, Алексей Беспрозванных, Единая Россия, ЦИК РФ, ЛДПР, Выборы в России — 2024
Беспрозванных лидирует на выборах главы Калининградской области
ЕР лидирует на выборах главы Калининградской области с 75,73 процента голосов
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 75,73% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 56,94% протоколов.
Согласно данным на онлайн-табло в информационном центре ЦИК, на втором месте идет Евгений Мишин от ЛДПР с 10,20% голосов, на третьей строке - Максим Буланов (КПРФ) с 6,53% голосов, на четвертой - Юрий Шитиков ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 6,23% голосов.