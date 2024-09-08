https://ria.ru/20240908/bespilotniki-1971410929.html

В Белгородской области уничтожили два беспилотника

В Белгородской области уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 08.09.2024

В Белгородской области уничтожили два беспилотника

Дежурные средства ПВО около 12.15 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T14:23

2024-09-08T14:23

2024-09-08T14:30

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 12.15 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ."Восьмого сентября текущего года около 12.15 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240908/gorlovka-1971370553.html

белгородская область

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Варвара Скокшина

белгородская область, россия, безопасность