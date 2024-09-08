https://ria.ru/20240908/bespilotnik-1971381118.html
В Курской области уничтожили украинский беспилотник
В Курской области уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 08.09.2024
В Курской области уничтожили украинский беспилотник
Дежурные средства ПВО в 10.35 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T11:40
2024-09-08T11:40
2024-09-08T11:44
специальная военная операция на украине
курская область
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безопасность
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Дежурные средства ПВО в 10.35 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ."Восьмого сентября текущего года в 10.35 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240908/aes-1971380525.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Безопасность
В Курской области уничтожили украинский беспилотник
ПВО сбила украинский беспилотник в Курской области