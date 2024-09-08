https://ria.ru/20240908/bespilotnik-1971354694.html

Над Белгородской и Курской областями сбили три беспилотника

Над Белгородской и Курской областями сбили три беспилотника - РИА Новости, 08.09.2024

Над Белгородской и Курской областями сбили три беспилотника

Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили два беспилотника над Белгородской и один - над Курской областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T08:27

2024-09-08T08:27

2024-09-08T08:36

специальная военная операция на украине

курская область

белгородская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили два беспилотника над Белгородской и один - над Курской областями, сообщило Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и один над территорией Курской", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240907/chs-1971220541.html

курская область

белгородская область

россия

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Варвара Скокшина

курская область, белгородская область, россия, безопасность