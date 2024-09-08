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Над Белгородской и Курской областями сбили три беспилотника
Над Белгородской и Курской областями сбили три беспилотника - РИА Новости, 08.09.2024
Над Белгородской и Курской областями сбили три беспилотника
Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили два беспилотника над Белгородской и один - над Курской областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T08:27
2024-09-08T08:27
2024-09-08T08:36
специальная военная операция на украине
курская область
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили два беспилотника над Белгородской и один - над Курской областями, сообщило Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и один над территорией Курской", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240907/chs-1971220541.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Курская область, Белгородская область, Россия, Безопасность
Над Белгородской и Курской областями сбили три беспилотника
ПВО сбила три украинских дрона над Белгородской и Курской областями