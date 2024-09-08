https://ria.ru/20240908/belorussiya-1971488218.html

В Белоруссии заявили о 14 тысячах солдат ВСУ у своих границ

В Белоруссии заявили о 14 тысячах солдат ВСУ у своих границ - РИА Новости, 08.09.2024

В Белоруссии заявили о 14 тысячах солдат ВСУ у своих границ

На территории Украины вблизи границы с Белоруссией находится группировка военизированных структур численностью около 14 тысяч военнослужащих, заявил... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T22:48

2024-09-08T22:48

2024-09-08T22:48

в мире

украина

белоруссия

александр вольфович

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МИНСК, 8 сен - РИА Новости. На территории Украины вблизи границы с Белоруссией находится группировка военизированных структур численностью около 14 тысяч военнослужащих, заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович. Он отметил, что решение об усилении границы с Украиной было оправданным и своевременным. "Были созданы разнородные группировки сил и средств, выведены в южные регионы нашей страны для прикрытия Мозырского, Гомельского направлений для усиления выполнения задач органами пограничной службы. И все в последнее время высказывания и со стороны Запада, и со стороны Украины, упреки в наш адрес, что мы создали какие-то там группировки для того, чтобы начать наступления на юге на территории Украины, может вызывать только лёгкую усмешку", - сказал он в интервью телеканалу ОНТ. "Те группировки сил, о которой говорят украинцы, западники о том, что мы вывели там 4 с небольшим тысячи военнослужащих, она в разы меньше той группировки, которая находится на сопредельной территории Украины. Сегодня вблизи государственной границы, да и не только сегодня, а за последние два года, на территории Украины рядом с нашими границами находится группировка военизированных структур около 14 тысяч военнослужащих", - отметил госсекретарь СБ.

https://ria.ru/20240822/gruppirovki-1967871816.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, белоруссия, александр вольфович