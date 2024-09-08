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В Белоруссии заявили о 14 тысячах солдат ВСУ у своих границ - РИА Новости, 08.09.2024
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22:48 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/belorussiya-1971488218.html
В Белоруссии заявили о 14 тысячах солдат ВСУ у своих границ
В Белоруссии заявили о 14 тысячах солдат ВСУ у своих границ - РИА Новости, 08.09.2024
В Белоруссии заявили о 14 тысячах солдат ВСУ у своих границ
На территории Украины вблизи границы с Белоруссией находится группировка военизированных структур численностью около 14 тысяч военнослужащих, заявил... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T22:48
2024-09-08T22:48
в мире
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белоруссия
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МИНСК, 8 сен - РИА Новости. На территории Украины вблизи границы с Белоруссией находится группировка военизированных структур численностью около 14 тысяч военнослужащих, заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович. Он отметил, что решение об усилении границы с Украиной было оправданным и своевременным. "Были созданы разнородные группировки сил и средств, выведены в южные регионы нашей страны для прикрытия Мозырского, Гомельского направлений для усиления выполнения задач органами пограничной службы. И все в последнее время высказывания и со стороны Запада, и со стороны Украины, упреки в наш адрес, что мы создали какие-то там группировки для того, чтобы начать наступления на юге на территории Украины, может вызывать только лёгкую усмешку", - сказал он в интервью телеканалу ОНТ. "Те группировки сил, о которой говорят украинцы, западники о том, что мы вывели там 4 с небольшим тысячи военнослужащих, она в разы меньше той группировки, которая находится на сопредельной территории Украины. Сегодня вблизи государственной границы, да и не только сегодня, а за последние два года, на территории Украины рядом с нашими границами находится группировка военизированных структур около 14 тысяч военнослужащих", - отметил госсекретарь СБ.
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в мире, украина, белоруссия, александр вольфович
В мире, Украина, Белоруссия, Александр Вольфович
В Белоруссии заявили о 14 тысячах солдат ВСУ у своих границ

Глава СБ Белоруссии Вольфович: на границе находится около 14 тысяч солдат ВСУ

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие десантных войск Белоруссии патрулируют белорусско-украинскую границу
Военнослужащие десантных войск Белоруссии патрулируют белорусско-украинскую границу - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Военнослужащие десантных войск Белоруссии патрулируют белорусско-украинскую границу. Архивное фото
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МИНСК, 8 сен - РИА Новости. На территории Украины вблизи границы с Белоруссией находится группировка военизированных структур численностью около 14 тысяч военнослужащих, заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович.
Он отметил, что решение об усилении границы с Украиной было оправданным и своевременным.
«
"Были созданы разнородные группировки сил и средств, выведены в южные регионы нашей страны для прикрытия Мозырского, Гомельского направлений для усиления выполнения задач органами пограничной службы. И все в последнее время высказывания и со стороны Запада, и со стороны Украины, упреки в наш адрес, что мы создали какие-то там группировки для того, чтобы начать наступления на юге на территории Украины, может вызывать только лёгкую усмешку", - сказал он в интервью телеканалу ОНТ.
"Те группировки сил, о которой говорят украинцы, западники о том, что мы вывели там 4 с небольшим тысячи военнослужащих, она в разы меньше той группировки, которая находится на сопредельной территории Украины. Сегодня вблизи государственной границы, да и не только сегодня, а за последние два года, на территории Украины рядом с нашими границами находится группировка военизированных структур около 14 тысяч военнослужащих", - отметил госсекретарь СБ.
Военнослужащие воздушно-десантных войск Белоруссии дежурят на контрольно-пропускном пункте в Гомельской области неподалеку от белорусско-украинской границы - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
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