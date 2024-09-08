https://ria.ru/20240908/belorussiya-1971487725.html

В МИД Белоруссии раскрыли, чего Запад хочет от Лукашенко

В МИД Белоруссии раскрыли, чего Запад хочет от Лукашенко - РИА Новости, 09.09.2024

В МИД Белоруссии раскрыли, чего Запад хочет от Лукашенко

Запад хочет, чтобы президент Белоруссии Александр Лукашенко проводил антироссийскую политику, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков телеканалу "Беларусь... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-08T22:42

2024-09-08T22:42

2024-09-09T00:26

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белоруссия

украина

россия

александр лукашенко

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МИНСК, 8 сен - РИА Новости. Запад хочет, чтобы президент Белоруссии Александр Лукашенко проводил антироссийскую политику, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков телеканалу "Беларусь 1". Как отметил министр, такая политика должна быть в русле тех политических процессов, которые нужны западным странам. Глава МИД Белоруссии добавил, что планы Запада не поменялись. По мнению Рыженков, перемен не стоит ждать, пока не завершится российская спецоперация на Украине.

https://ria.ru/20240508/soyuz-1944562156.html

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украина

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, украина, россия, александр лукашенко