https://ria.ru/20240908/belorussiya-1971487725.html
В МИД Белоруссии раскрыли, чего Запад хочет от Лукашенко
В МИД Белоруссии раскрыли, чего Запад хочет от Лукашенко - РИА Новости, 09.09.2024
В МИД Белоруссии раскрыли, чего Запад хочет от Лукашенко
Запад хочет, чтобы президент Белоруссии Александр Лукашенко проводил антироссийскую политику, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков телеканалу "Беларусь... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-08T22:42
2024-09-08T22:42
2024-09-09T00:26
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МИНСК, 8 сен - РИА Новости. Запад хочет, чтобы президент Белоруссии Александр Лукашенко проводил антироссийскую политику, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков телеканалу "Беларусь 1". Как отметил министр, такая политика должна быть в русле тех политических процессов, которые нужны западным странам. Глава МИД Белоруссии добавил, что планы Запада не поменялись. По мнению Рыженков, перемен не стоит ждать, пока не завершится российская спецоперация на Украине.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, украина, россия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Украина, Россия, Александр Лукашенко
В МИД Белоруссии раскрыли, чего Запад хочет от Лукашенко
Рыженков: Запад хочет, чтобы Лукашенко проводил антироссийскую политику