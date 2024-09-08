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В МИД Белоруссии раскрыли, чего Запад хочет от Лукашенко - РИА Новости, 09.09.2024
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22:42 08.09.2024 (обновлено: 00:26 09.09.2024)
https://ria.ru/20240908/belorussiya-1971487725.html
В МИД Белоруссии раскрыли, чего Запад хочет от Лукашенко
В МИД Белоруссии раскрыли, чего Запад хочет от Лукашенко - РИА Новости, 09.09.2024
В МИД Белоруссии раскрыли, чего Запад хочет от Лукашенко
Запад хочет, чтобы президент Белоруссии Александр Лукашенко проводил антироссийскую политику, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков телеканалу "Беларусь... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-08T22:42
2024-09-09T00:26
в мире
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украина
россия
александр лукашенко
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МИНСК, 8 сен - РИА Новости. Запад хочет, чтобы президент Белоруссии Александр Лукашенко проводил антироссийскую политику, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков телеканалу "Беларусь 1". Как отметил министр, такая политика должна быть в русле тех политических процессов, которые нужны западным странам. Глава МИД Белоруссии добавил, что планы Запада не поменялись. По мнению Рыженков, перемен не стоит ждать, пока не завершится российская спецоперация на Украине.
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в мире, белоруссия, украина, россия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Украина, Россия, Александр Лукашенко
В МИД Белоруссии раскрыли, чего Запад хочет от Лукашенко

Рыженков: Запад хочет, чтобы Лукашенко проводил антироссийскую политику

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 8 сен - РИА Новости. Запад хочет, чтобы президент Белоруссии Александр Лукашенко проводил антироссийскую политику, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков телеканалу "Беларусь 1".
Как отметил министр, такая политика должна быть в русле тех политических процессов, которые нужны западным странам.
Глава МИД Белоруссии добавил, что планы Запада не поменялись. По мнению Рыженков, перемен не стоит ждать, пока не завершится российская спецоперация на Украине.
Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
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В миреБелоруссияУкраинаРоссияАлександр Лукашенко
 
 
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