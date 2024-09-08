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В Белгородской области отменили ракетную опасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 08.09.2024
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T06:24
2024-09-08T06:24
2024-09-08T06:24
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белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Ракетная опасность отменена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Ракетная опасность была объявлена в 5.27 мск, ее отменили через 49 минут. "Отбой ракетной опасности", - написал Гладков.
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белгородская область, вячеслав гладков, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Безопасность, Россия
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Гладков: на всей территории Белгородской области отменили ракетную опасность