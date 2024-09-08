https://ria.ru/20240908/baza-1971354185.html

Ким Чен Ын ознакомился с подготовкой к строительству военно-морской базы

Ким Чен Ын ознакомился с подготовкой к строительству военно-морской базы - РИА Новости, 08.09.2024

Ким Чен Ын ознакомился с подготовкой к строительству военно-морской базы

Лидер КНДР Ким Чен Ын ознакомился с подготовкой к строительству военно-морской базы в рамках выполнения курса Трудовой партии Кореи (ТПК) на строительство... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T08:22

2024-09-08T08:22

2024-09-08T10:11

в мире

ким чен ын

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 8 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын ознакомился с подготовкой к строительству военно-морской базы в рамках выполнения курса Трудовой партии Кореи (ТПК) на строительство сильной армии и обозначил необходимые для этого направления работы, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Отмечается, что партия КНДР считает укрепление ВМС своей неотложной задачей. Ким Чен Ына сопровождали зампред Центрального Военного Комитета ТПК и секретарь ЦК партии маршал Пак Чон Чхон, министр обороны КНДР Кан Сун Нам, заместитель начальника Генштаба КНА, начальник Главного разведывательного управления Ли Чхан Хо, командующий ВМС КНА Ким Мён Сик и командующие Восточноморским и Западноморским флотами ВМС. Лидер КНДР осмотрел территорию строительства порта, в ходе чего вместе с руководящими кадрами обсудил деловые вопросы, связанные с направлением строительства. "Наше государство - морская страна, которая с востока и запада окружена морями, всегда придавало большое значение развитию судостроительной промышленности и ВМС в строительстве государства и строительстве обороноспособности государства" , - заявил Ким Чен Ын. Он также упомянул о геополитической выгодности территории строительства военно-морской базы как стратегического важного пункта. Где конкретно строится база, не упоминается. Ким Чен Ын подчеркнул, что в ближайшее время КНДР будет обладать крупными надводными и подводными кораблями, для которых недостаточно имеющихся причальных сооружений. Поэтому строительство военно-морской базы для использования новейших крупных кораблей, является неотложной задачей. Он также осветил и военные меры по размещению средств ПВО и вооружений береговой обороны для обороны будущего военного порта. ЦТАК также сообщает, что северокорейский лидер посетил предприятие военно-промышленного комплекса, где ознакомился с ходом производства вооружений. Кроме того, Ким Чен Ын проинспектировал Сводное артиллерийское училище имени О Чин У, где осветил пути к дальнейшему укреплению всех уровней области военного образования армии КНДР.

https://ria.ru/20240828/kndr-1968871395.html

https://ria.ru/20240826/bespilotniki-1968419977.html

https://ria.ru/20240816/kndr-1966514623.html

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

в мире, ким чен ын, кндр (северная корея)