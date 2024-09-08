https://ria.ru/20240908/baza-1971354185.html
Ким Чен Ын ознакомился с подготовкой к строительству военно-морской базы
Ким Чен Ын ознакомился с подготовкой к строительству военно-морской базы - РИА Новости, 08.09.2024
Ким Чен Ын ознакомился с подготовкой к строительству военно-морской базы
Лидер КНДР Ким Чен Ын ознакомился с подготовкой к строительству военно-морской базы в рамках выполнения курса Трудовой партии Кореи (ТПК) на строительство... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T08:22
2024-09-08T08:22
2024-09-08T10:11
в мире
ким чен ын
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 8 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын ознакомился с подготовкой к строительству военно-морской базы в рамках выполнения курса Трудовой партии Кореи (ТПК) на строительство сильной армии и обозначил необходимые для этого направления работы, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Отмечается, что партия КНДР считает укрепление ВМС своей неотложной задачей. Ким Чен Ына сопровождали зампред Центрального Военного Комитета ТПК и секретарь ЦК партии маршал Пак Чон Чхон, министр обороны КНДР Кан Сун Нам, заместитель начальника Генштаба КНА, начальник Главного разведывательного управления Ли Чхан Хо, командующий ВМС КНА Ким Мён Сик и командующие Восточноморским и Западноморским флотами ВМС. Лидер КНДР осмотрел территорию строительства порта, в ходе чего вместе с руководящими кадрами обсудил деловые вопросы, связанные с направлением строительства. "Наше государство - морская страна, которая с востока и запада окружена морями, всегда придавало большое значение развитию судостроительной промышленности и ВМС в строительстве государства и строительстве обороноспособности государства" , - заявил Ким Чен Ын. Он также упомянул о геополитической выгодности территории строительства военно-морской базы как стратегического важного пункта. Где конкретно строится база, не упоминается. Ким Чен Ын подчеркнул, что в ближайшее время КНДР будет обладать крупными надводными и подводными кораблями, для которых недостаточно имеющихся причальных сооружений. Поэтому строительство военно-морской базы для использования новейших крупных кораблей, является неотложной задачей. Он также осветил и военные меры по размещению средств ПВО и вооружений береговой обороны для обороны будущего военного порта. ЦТАК также сообщает, что северокорейский лидер посетил предприятие военно-промышленного комплекса, где ознакомился с ходом производства вооружений. Кроме того, Ким Чен Ын проинспектировал Сводное артиллерийское училище имени О Чин У, где осветил пути к дальнейшему укреплению всех уровней области военного образования армии КНДР.
https://ria.ru/20240828/kndr-1968871395.html
https://ria.ru/20240826/bespilotniki-1968419977.html
https://ria.ru/20240816/kndr-1966514623.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ким чен ын, кндр (северная корея)
В мире, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея)
СЕУЛ, 8 сен - РИА Новости.
Лидер КНДР Ким Чен Ын ознакомился с подготовкой к строительству военно-морской базы в рамках выполнения курса Трудовой партии Кореи (ТПК) на строительство сильной армии и обозначил необходимые для этого направления работы, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)
.
Отмечается, что партия КНДР считает укрепление ВМС своей неотложной задачей. Ким Чен Ына сопровождали зампред Центрального Военного Комитета ТПК и секретарь ЦК партии маршал Пак Чон Чхон, министр обороны КНДР Кан Сун Нам, заместитель начальника Генштаба КНА, начальник Главного разведывательного управления Ли Чхан Хо, командующий ВМС КНА Ким Мён Сик и командующие Восточноморским и Западноморским флотами ВМС.
Лидер КНДР
осмотрел территорию строительства порта, в ходе чего вместе с руководящими кадрами обсудил деловые вопросы, связанные с направлением строительства. "Наше государство - морская страна, которая с востока и запада окружена морями, всегда придавало большое значение развитию судостроительной промышленности и ВМС в строительстве государства и строительстве обороноспособности государства" , - заявил Ким Чен Ын.
Он также упомянул о геополитической выгодности территории строительства военно-морской базы как стратегического важного пункта. Где конкретно строится база, не упоминается.
Ким Чен Ын подчеркнул, что в ближайшее время КНДР будет обладать крупными надводными и подводными кораблями, для которых недостаточно имеющихся причальных сооружений. Поэтому строительство военно-морской базы для использования новейших крупных кораблей, является неотложной задачей. Он также осветил и военные меры по размещению средств ПВО и вооружений береговой обороны для обороны будущего военного порта.
ЦТАК также сообщает, что северокорейский лидер посетил предприятие военно-промышленного комплекса, где ознакомился с ходом производства вооружений.
Кроме того, Ким Чен Ын проинспектировал Сводное артиллерийское училище имени О Чин У, где осветил пути к дальнейшему укреплению всех уровней области военного образования армии КНДР.