https://ria.ru/20240908/baykonur-1971352096.html

Ракету с кораблем "Союз МС-26" поставили на старт на Байконуре

Ракету с кораблем "Союз МС-26" поставили на старт на Байконуре - РИА Новости, 08.09.2024

Ракету с кораблем "Союз МС-26" поставили на старт на Байконуре

Ракету "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-26", которому 11 сентября предстоит доставить на МКС экипаж из двух россиян и одного американца, установили... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T07:46

2024-09-08T07:46

2024-09-08T10:04

космос - риа наука

алексей овчинин

иван вагнер

наса

сергей рыжиков (космонавт)

россия

общество

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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 8 сен – РИА Новости. Ракету "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-26", которому 11 сентября предстоит доставить на МКС экипаж из двух россиян и одного американца, установили на стартовый стол на космодроме Байконур, передает корреспондент РИА Новости. Общая сборка ракеты с кораблем была завершена в пятницу. Рано утром в воскресенье ее вывезли из монтажно-испытательного корпуса и железнодорожным транспортом доставили на площадку №31 космодрома. После этого "Союз-2.1а" с помощью платформы-установщика привели в вертикальное положение и разместили на стартовом столе. Как ожидается, утром в день старта 11 сентября госкомиссия примет решение о допуске ракеты к заправке и разрешит ее пуск. В основном экипаже корабля российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также американец Дональд Петтит. В дублирующий вошли россияне Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий с астронавтом НАСА Джонни Кимом. Продолжительность миссии на Международной космической станции составит 202 суток.

https://ria.ru/20240905/mks--1970934969.html

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космос - риа наука, алексей овчинин, иван вагнер, наса, сергей рыжиков (космонавт), россия, общество