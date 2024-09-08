Ракету с кораблем "Союз МС-26" поставили на старт на Байконуре
Ракету с кораблем "Союз МС-26" установили на стартовый стол на Байконуре
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРакету "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-26" установили на стартовый стол на космодроме Байконур. 8 сентября 2024
Ракету "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-26" установили на стартовый стол на космодроме Байконур. 8 сентября 2024
КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 8 сен – РИА Новости. Ракету "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-26", которому 11 сентября предстоит доставить на МКС экипаж из двух россиян и одного американца, установили на стартовый стол на космодроме Байконур, передает корреспондент РИА Новости.
Общая сборка ракеты с кораблем была завершена в пятницу. Рано утром в воскресенье ее вывезли из монтажно-испытательного корпуса и железнодорожным транспортом доставили на площадку №31 космодрома. После этого "Союз-2.1а" с помощью платформы-установщика привели в вертикальное положение и разместили на стартовом столе.
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Как ожидается, утром в день старта 11 сентября госкомиссия примет решение о допуске ракеты к заправке и разрешит ее пуск.
В основном экипаже корабля российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также американец Дональд Петтит. В дублирующий вошли россияне Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий с астронавтом НАСА Джонни Кимом. Продолжительность миссии на Международной космической станции составит 202 суток.