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Ракету с кораблем "Союз МС-26" поставили на старт на Байконуре - РИА Новости, 08.09.2024
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07:46 08.09.2024 (обновлено: 10:04 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/baykonur-1971352096.html
Ракету с кораблем "Союз МС-26" поставили на старт на Байконуре
Ракету с кораблем "Союз МС-26" поставили на старт на Байконуре - РИА Новости, 08.09.2024
Ракету с кораблем "Союз МС-26" поставили на старт на Байконуре
Ракету "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-26", которому 11 сентября предстоит доставить на МКС экипаж из двух россиян и одного американца, установили... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T07:46
2024-09-08T10:04
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 8 сен – РИА Новости. Ракету "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-26", которому 11 сентября предстоит доставить на МКС экипаж из двух россиян и одного американца, установили на стартовый стол на космодроме Байконур, передает корреспондент РИА Новости. Общая сборка ракеты с кораблем была завершена в пятницу. Рано утром в воскресенье ее вывезли из монтажно-испытательного корпуса и железнодорожным транспортом доставили на площадку №31 космодрома. После этого "Союз-2.1а" с помощью платформы-установщика привели в вертикальное положение и разместили на стартовом столе. Как ожидается, утром в день старта 11 сентября госкомиссия примет решение о допуске ракеты к заправке и разрешит ее пуск. В основном экипаже корабля российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также американец Дональд Петтит. В дублирующий вошли россияне Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий с астронавтом НАСА Джонни Кимом. Продолжительность миссии на Международной космической станции составит 202 суток.
https://ria.ru/20240905/mks--1970934969.html
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космос - риа наука, алексей овчинин, иван вагнер, наса, сергей рыжиков (космонавт), россия, общество
Космос - РИА Наука, Алексей Овчинин, Иван Вагнер, НАСА, Сергей Рыжиков (космонавт), Россия, Общество
Ракету с кораблем "Союз МС-26" поставили на старт на Байконуре

Ракету с кораблем "Союз МС-26" установили на стартовый стол на Байконуре

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРакету "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-26" установили на стартовый стол на космодроме Байконур. 8 сентября 2024
Ракету Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-26 установили на стартовый стол на космодроме Байконур. 8 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Ракету "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-26" установили на стартовый стол на космодроме Байконур. 8 сентября 2024
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 8 сен – РИА Новости. Ракету "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-26", которому 11 сентября предстоит доставить на МКС экипаж из двух россиян и одного американца, установили на стартовый стол на космодроме Байконур, передает корреспондент РИА Новости.
Общая сборка ракеты с кораблем была завершена в пятницу. Рано утром в воскресенье ее вывезли из монтажно-испытательного корпуса и железнодорожным транспортом доставили на площадку №31 космодрома. После этого "Союз-2.1а" с помощью платформы-установщика привели в вертикальное положение и разместили на стартовом столе.
Международная космическая станци - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Орбиту МКС скорректировали перед полетами "Союзов" в сентябре
5 сентября, 23:44
Как ожидается, утром в день старта 11 сентября госкомиссия примет решение о допуске ракеты к заправке и разрешит ее пуск.
В основном экипаже корабля российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также американец Дональд Петтит. В дублирующий вошли россияне Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий с астронавтом НАСА Джонни Кимом. Продолжительность миссии на Международной космической станции составит 202 суток.
Космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Космонавт рассказал, что возьмет на МКС в качестве индикатора невесомости
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Космос - РИА НаукаАлексей ОвчининИван ВагнерНАСАСергей Рыжиков (космонавт)РоссияОбщество
 
 
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